El Bar El Chispa ha repartido más de medio millón de euros en la Bonoloto de este martes. SELAE

Un bar de Zamora reparte más de 550.000 euros en el sorteo de la Bonoloto gracias a un premio de primera categoría

Más de medio millón de euros. Este es el premio que se ha repartido esta noche de martes, 10 de noviembre, en Zamora, gracias a un boleto sellado en el que se han acertado los seis números del sorteo de la Bonoloto.

En concreto, 552.777,46 euros es el premio que irán a parar hasta un agraciado que ha adquirido su boleto en el despacho receptor nº91.395 de la ciudad zamorana, ubicado en el Bar El Chispa de la Avenida de Galicia, número 36.

Misma cuantía se repartirá en Guadalajara, donde también se ha sellado un boleto acertante de primera categoría. Por otro lado, en Abegondo (A Coruña) y Murcia celebran este martes un premio de segunda categoría, dotado con casi 80.000 euros para cada acertante.

Los números que han resultado premiados en este sorteo han sido el 42, 30, 37, 07, 38 y 04. El complementario ha recaído en el 13 y el reintegro en el 7.