Foto de familia con los premiados en los XVII Premios de Cooperativismo y Economía Social de Castilla y León. JL Leal

Castilla y León se vuelca con el cooperativismo y la economía social: "Ponen a la persona en el punto principal de la acción"

La música ha sido la primera protagonista tras abrirse el telón en el teatro del Seminario de San Atilano, en Zamora, donde este lunes, 9 de noviembre, la economía social y el cooperativismo han reconocido a las mejores empresas, iniciativas y personas del sector en este año 2026.

Mayuka, Alta Moraña, La Encina Servicios Integrados y el presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero, han sido los cuatro galardonados en los XVIII Premios de la Comunidad de Castilla y León de Cooperativismo y Economía Social, que otorga la Consejería de Industria, Universidad, Empleo y Comercio de la Junta.

El acto ha contado con la presencia del consejero del ramo, Juan Carlos Suárez Quiñones, la directora general de Economía Social y Autónomos, María Dolores Borén, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, la directora general de Industria y Cadena Agroalimentaria, Mercedes Bercianos Pérez, y el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Javier Prada, entre otras autoridades.

Tras un minuto de silencio conmovedor en recuerdo de las víctimas del accidente de Urda, la magia de Jorge Luengo ha sido, además, el hilo conductor de esta entrega de premios en el que no han faltado los mensajes reivindicativos y de orgullo de un sector que apuesta por poner "a la persona en el punto principal de la acción".

Así lo ha destacado Suárez-Quiñones, que ha definido al sector como una "parte de la economía especialmente sensible e importante". "Hay un factor que está en el resto de la economía, pero aquí sobre todo, que es el factor humano", ha señalado.

Precisamente, ha resaltado que en Castilla y León la economía social representa al 7,3% del global, cerca de un punto por encima de la media nacional.

El consejero ha resaltado la labor de las tres formas jurídicas que conforman la economía social, como son las empresas de inserción laboral, las cooperativas y las sociedades laborales.

Sobre las primeras ha destacado su "compromiso social" de hacer a las personas con discapacidad o en situación de exclusión que se sientan "útiles y tengan autonomía personal".

Luego ha subrayado la labor de las cooperativas, que hacen de Castilla y León la segunda con más fuerza en este sector en España al contar con casi 2.300 sociedades de estas características con cerca de 36.000 socios. "Generan miles y miles de empleos y tienen un compromiso con el territorio y con la lucha contra la despoblación", ha apuntado.

Por último ha abogado por potenciar por las sociedades laborales, una fórmula a la que dan especial relevancia en las políticas de la Junta, por su componente "muy humano, en el que el trabajador se hace con parte de la empresa".

Alta Moraña

El primer premio que se ha entregado ha sido a la Mejor Empresa Cooperativa del Año, que ha recaído en Alta Moraña Sociedad Cooperativa y ha sido recogido por su presidente, José Antonio Hernández Martín.

El presidente de Alta Moraña, ubicada en Ávila y formada por más de 600 socios del sector agrícola, ha hecho un recorrido desde los inicios de la constitución de la cooperativa, que ocurrió en "unos momentos complicados".

De todo este camino ha destacado el "compromiso, trabajo y la transparencia" de Alta Moraña, que han sido el sustento sobre el que han construido "la cercanía y la responsabilidad" que les representa a la hora de desempeñar su actividad.

"El premio nos va a servir para ver que estamos en buena dirección, que vamos a seguir cargando las pilas para trabajar con más fuerzas", ha añadido.

Por último, ha reivindicado la labor de las cooperativas ubicadas en el medio rural, "dando servicio a sus socios, que son los que verdaderamente cuidan el medio ambiente y fijan población".

Mayuka

Justo en el día que se cumplen tres años de su constitución, los socios fundadores de Mayuka, Víctor Martínez y Silvia Báñez, han recibido el premio a la Mejor iniciativa cooperativa y han sostenido que la cooperativa es "mucho más que una forma jurídica", siendo una fórmula en la que se "comparte conocimiento, responsabilidades y decisiones, suma capacidades y pone a las personas en el centro".

Para esta cooperativa vallisoletana, de Renedo de Esgueva y dedicada a la educación canina, el premio otorgado por la Junta es una "prueba de que cuando las personas adecuadas, las decisiones y los caminos terminan conectándose".

Además, han defendido el "privilegio" que supone para ellos desarrollar su labor desde Castilla y León y el entorno rural. "Los principios no siempre son fáciles, pero con todo lo que hemos superado juntos nada nos va a poder parar", ha señalado Báñez en relación a su compañero.

La Encina Servicios Integrados

La tercera galardonada ha sido La Encina Servicios Integrados, de Salamanca, una compañía de inserción laboral que ha recibido el reconocimiento como Mejor empresa con otras formas jurídicas de economía social.

Su gerente y administradora, Ana Fe Félix Iglesias, ha reivindicado el "proyecto social y empresarial que trabaja para ofrecer oportunidades laborales" que representan las empresas de inserción laboral.

En este sentido, ha defendido que es "compatible" generar oportunidades para los más vulnerables a la vez que se desarrolla una actividad empresarial "competitiva y sostenible".

Enrique Cabero

El último en recoger el galardón ha sido el presidente del CESCyL, Enrique Cabero, quien ha sido reconocido como persona que más ha contribuido en el ámbito de la economía social en Castilla y León.

Cabero ha centrado su discurso en agradecer el reconocimiento, así como en felicitar a los premiados de esta edición. Todo mientras ha defendido la labor de la economía social y el cooperativismo que lo que hace siempre es "buscar la dignidad de las personas".

"Eso lo hacéis los gigantes de la economía social en Castilla y León y que ahora me acogéis en vuestra maravillosa familia", ha zanjado para finalizar su intervención.