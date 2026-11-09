Alarma en Zamora por la oleada de robos en casas de pueblos con seis asaltos en el último mes: “Nos preocupa y mucho”

La preocupación por los robos en viviendas de los pueblos de Zamora ha centrado la última reunión semanal de coordinación entre la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha reconocido la inquietud que están generando estos sucesos y ha anunciado un refuerzo de la presencia de agentes en el medio rural para tratar de evitar nuevos asaltos.

Según los datos facilitados por la Guardia Civil, durante el último mes se han registrado seis robos en viviendas de distintas localidades de la provincia.

Una sucesión de hechos delictivos que mantiene en alerta a los vecinos y que, según ha explicado Blanco, responde a un mismo patrón de actuación.

Se trata de delincuentes pertenecientes a bandas itinerantes y organizadas que actúan con rapidez y centran sus objetivos en la búsqueda de dinero y joyas.

De los seis robos contabilizados, únicamente en uno de los casos había una persona en el interior de la vivienda en el momento del asalto, aunque el morador no llegó a percatarse de lo que estaba sucediendo.

“Nos preocupa y mucho los robos que se están produciendo en las viviendas en nuestros pueblos”, ha reconocido el subdelegado, que ha admitido también la “conmoción y preocupación” que estos episodios están provocando entre los habitantes de las localidades afectadas.

Blanco ha explicado que la Guardia Civil ya había redoblado sus esfuerzos durante los últimos meses para incrementar la vigilancia, especialmente en los municipios más próximos a Zamora capital.

Sin embargo, los resultados no han sido suficientes para impedir que se sigan produciendo robos.

“Vemos que no ha sido suficiente para evitar que se produzcan robos en las viviendas en nuestros pueblos”, ha señalado.

Más patrullas

Ante esta situación, la Guardia Civil reforzará las actuaciones preventivas con una mayor presencia de efectivos sobre el terreno.

Para ello, se recurrirá tanto a las Patrullas de Seguridad Ciudadana como a la USECI, la Unidad de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de aumentar la vigilancia y dificultar la actuación de los grupos delictivos.

El subdelegado ha hecho especial hincapié en la importancia de la colaboración vecinal para detectar movimientos sospechosos.

En este sentido, ha pedido a los ciudadanos que avisen inmediatamente al teléfono 062 cuando observen vehículos que les llamen la atención o la presencia de personas desconocidas en sus localidades.

“Es mejor una falsa alarma a que se produzca un robo”, ha insistido Blanco, que también ha reclamado rapidez a la hora de comunicar los hechos cuando un asalto ya se haya producido.

Investigación coordinada

La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los seis robos y tratar de identificar a sus responsables. Una tarea que presenta dificultades añadidas por el carácter itinerante de los grupos que están detrás de estos asaltos.

Tal y como ha explicado el subdelegado, estas bandas no limitan su actividad a la provincia zamorana, sino que también actúan en otros territorios. Por este motivo, las pesquisas requieren una estrecha colaboración entre distintas comandancias de la Guardia Civil.

“Al ser bandas itinerantes, también lo realizan en otras provincias, con lo cual el trabajo de investigación tiene que ser en coordinación con comandancias de la Guardia Civil de otras provincias”, ha explicado.

La intensificación de la vigilancia y la cooperación ciudadana se convierten así en las principales herramientas para intentar frenar una oleada de robos que ha vuelto a situar la seguridad de las viviendas en los pueblos zamoranos entre las preocupaciones de las fuerzas de seguridad.