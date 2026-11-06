Víctor López de la Parte, vicepresidente primero de la Diputación de Zamora y Diputado de Educación, Cultura, Turismo, Emigración y Patrimonio Artístico, junto a María Casbas, de Condé Nast Traveler. Diego Martínez. Condé Nast Traveler.

Zamora gana el premio al Mejor Mantel Nacional con los quesos de Fromago, los chuletones de Aliste y los vinos de Toro

La gastronomía zamorana salta a lo más alto del podio nacional. La prestigiosa publicación de viajes y estilo de vida Condé Nast Traveler España ha proclamado a Zamora como la ganadora del premio 'Mantel Nacional' dentro de la IV edición de los prestigiosos Premios Hotel&Mantel 2026, celebrados este miércoles en el afamado restaurante Mar Mía de Madrid.

El equipo editorial de la cabecera ha rendido tributo al despliegue de productos de calidad contrastada que atesora la provincia, situándola como el destino gastronómico imprescindible de la Península frente a competidores de primer nivel.

El galardón, que recogió el vicepresidente de la Diputación de Zamora y diputado de Educación, Cultura, Turismo, Emigración y Patrimonio Artístico, Víctor López de la Parte, reconoce tanto el valor de la despensa tradicional como el empuje de citas emblemáticas que han convertido a la capital y sus comarcas en un polo de atracción internacional.

Del queso a los vinos

En sus motivaciones para la concesión del galardón, el jurado de Condé Nast Traveler destaca que "Zamora tiene mucho que poner sobre el mantel" y enfatiza la proyección del queso como bandera: "Encuentra en Fromago un escaparate que reúne a productores y aficionados en las calles de la ciudad".

Sin embargo, el retrato culinario trazado por la crítica invita a recorrer de punta a punta la provincia valorando su diversidad de paisajes y sabores: las carnes de ternera alistana y sayaguesa, el aceite de oliva de los Arribes del Duero, los tomates de la huerta y el inconfundible arroz a la zamorana.

Para el maridaje, la revista encumbra el potencial vitivinícola del territorio a través de las denominaciones de origen Toro, Tierra del Vino y Arribes.

En una gala que repartió reconocimientos en 16 categorías —compartiendo cuadro de honor con capitales internacionales como Bogotá ('Mantel Internacional') o el grupo Qatar Airways ('Comida a bordo')—, Zamora emerge como el referente indiscutible de la cocina con raíz, producto de proximidad y excelencia hostelera en Castilla y León.