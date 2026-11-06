Del trauma adulto a la depresión juvenil: Zamora analiza los retos de la salud mental el 9 y 10 de noviembre

Hablar de salud mental es, ante todo, hablar de personas y de lo que nos pasa por dentro en el día a día. Por eso, la Fundación Caja Rural de Zamora, junto al Teléfono de la Esperanza y la Diputación de Zamora, ha querido volver a poner el bienestar emocional donde le toca: en el centro de la conversación.

Lo hace con una nueva edición de las Jornadas InfoSalud, fijadas en el calendario para este lunes 9 y martes 10 de noviembre.

Con un lema tan cercano como 'Promoción de la salud: escuchar, mirar y comprender', el objetivo no es soltar discursos teóricos, sino abrir la puerta a vecinos y familias para hablar sin tapujos de lo que duele por dentro y dar pautas reales para afrontar los baches psicológicos que nos van marcando en cada etapa de la vida.

Alertas en la infancia

El punto de encuentro para todos los que quieran acercarse será el Paraninfo del Colegio Universitario de Zamora, con entrada libre hasta completar aforo a partir de las 20:00 horas.

Las jornadas echarán a andar el lunes 9 con la voz de la experiencia del doctor José Antonio Gallastegui Galán, psicólogo clínico en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, quien abordará con cercanía cómo las cicatrices del pasado nos acompañan con los años y de qué manera podemos aprender a reconocerlas a tiempo.

En la ponencia 'Manifestaciones del trauma psíquico a lo largo de la vida', el especialista analizará cómo las cicatrices emocionales condicionan el bienestar personal en las distintas etapas vitales y aportará pautas clave para identificarlas a tiempo.

El martes 10 de noviembre, el foco de las jornadas virará hacia la población más joven con la conferencia 'La salud mental de niños y adolescentes'.

En esta ocasión, la ponencia correrá a cargo de Gustavo Rodríguez, doctor en Psicología, docente y vocal del Teléfono de la Esperanza.

El encuentro abordará de forma práctica las principales señales de alarma en el entorno infanto-juvenil, la cobertura de sus necesidades afectivas y el papel decisivo de las familias para ofrecer un acompañamiento emocional adecuado durante el desarrollo.

A través de esta nueva entrega de InfoSalud, la entidad que abandera la labor social de Caja Rural en la provincia consolida su compromiso con la prevención sanitaria, situando la empatía, la escucha activa y la ruptura de estigmas en la salud mental como prioridades asistenciales para la comunidad zamorana.