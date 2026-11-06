El concejal de Promoción Económica, David Gago y los responsables de las salas Avalon y La Cueva del Jazz en Vivo, Álvaro de Paz, y Óscar Sotelo en la presentación de 'Zamora Suena'. Ayto. Zamora.

"Sin salas no hay cantera musical": Zamora impulsa un ciclo especial con rock femenino y funk de primera fila

Zamora reivindica el papel de sus pequeños escenarios como pulmón cultural y motor económico de la ciudad. El Ayuntamiento de Zamora ha presentado la iniciativa 'Zamora Suena', un programa proyectado para poner en valor la música en vivo y rendir homenaje a la resistencia de las salas privadas locales, que se han consolidado como una cantera imprescindible para artistas emergentes y consagrados de todo el país.

En la puesta de largo del proyecto, el concejal de Promoción Económica, David Gago, estuvo acompañado por dos de las caras visibles del sector en la capital: Álvaro de Paz (Ávalon Café) y Óscar Sotelo (La Cueva del Jazz en Vivo).

Gago enfatizó el peso estratégico de ambos locales en el mapa autonómico: de la veintena de salas dedicadas a la música en directo en toda Castilla y León, dos operan en Zamora, sumando entre ambas casi 200 eventos al año que atraen a melómanos de provincias vecinas como Salamanca, Valladolid, León o la comunidad gallega.

Cartel de Zamora Suena. Ayto. Zamora.

Rock femenino y funk

Pese a los estragos de la pandemia, la espiral inflacionista y las constantes trabas administrativas que asfixian al sector, el entendimiento entre el Ayuntamiento, los patrocinadores y las propias salas ha hecho posible diseñar una programación de primer nivel para este mes de noviembre.

La primera gran cita del ciclo 'Zamora Suena' tendrá lugar el sábado 14 de noviembre a las 20:30 horas en La Cueva del Jazz.

El espacio albergará una noche de puro rock en directo con un potente programa doble a cargo de Hermanas Furia y Rosy Finch, una propuesta concebida para poner en valor la fuerza y el liderazgo femenino sobre las tablas.

Por su parte, el Ávalon Café tomará el relevo con un despliegue de soul y funk firmado por el proyecto internacional Sweet & The Kids.

La formación, capitaneada por su vocalista francés, desembarcará en Zamora arropada por una banda de virtuosos de amplia trayectoria en la industria nacional, entre los que destacan el bajista Luis Miguel Aladrén y el batería San Jiba, músicos habituales en los escenarios de artistas emblemáticos como Estopa, Andrés Suárez o el añorado Antonio Vega.

Mediante esta programación previa al tirón navideño, Zamora busca reforzar su marca como destino musical de proximidad y garantizar el futuro de dos espacios donde la cultura se respira a escasos metros del público.