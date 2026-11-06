Con sus empanadas artesanas y su pan de pueblo, Fermín Rabanillo conquistó a buena parte de la sociedad zamorana. Su funeral se celebra hoy, viernes, a las 16.30 horas en Mombuey. "Rey del obrador y miembro de un linaje dedicado en cuerpo y alma al pan y a las empanadas, con el corazón siempre en Mombuey."

Muere a los 58 años Fermín Rabanillo, el panadero de Mombuey que llevó el sabor de La Carballeda a toda Zamora

En Zamora, basta pedir "una empanada de los Rabanillo" para que muchos sepan de qué se habla. En Sanabria y La Carballeda, ese mismo apellido es el del pan que ha llegado a casa durante generaciones. Fermín Rabanillo de la Fuente, una figura esencial en la historia de ese obrador familiar, falleció ayer, jueves 5 de noviembre, a los 58 años.

La panadería ha compartido en sus redes sociales el dolor de la familia y los amigos en un día especialmente triste para ellos. En el mismo mensaje, ha anunciado el cierre temporal del negocio: "Hasta nuevo aviso, la panadería permanecerá cerrada por defunción".

"Hablar de Fermín Rabanillo en Zamora es hablar de toda una institución del pan", recuerda un vecino de la capital. Lo describe como el "rey del obrador" y miembro de una familia dedicada en cuerpo y alma al pan y a las empanadas, "con el corazón siempre en Mombuey".

En su pueblo, una vecina lo despide desde la cercanía de quien pierde a un amigo. "Estoy desolada, otra vez se nos va un buen amigo", escribe.

Se acuerda de Petra, la madre de Fermín, y de sus hermanos. De él dice que era "un gran trabajador, un buen hijo, un buen hermano, un gran amigo".

Fermín fue encontrado sin vida en su domicilio de Zamora capital después de que amigos y familiares dieran la voz de alarma al comprobar que no respondía a sus llamadas.

Las primeras informaciones apuntan a un posible accidente doméstico, aunque la causa de la muerte sigue pendiente de esclarecerse.

Mombuey, 1932

La historia de los Rabanillo como panaderos empezó en Mombuey en 1932.

El oficio pasó de generación en generación y, en 2001, la familia instaló un obrador y abrió dos tiendas en Zamora capital. La de la avenida de Salamanca, en Pinilla, se convirtió en parada habitual de los aficionados a las empanadas artesanas. La otra abrió en la céntrica calle Luis Ulloa Pereira.

En ambas tiendas, el pan artesano comparte mostrador con empanadas de los más variados rellenos, conocidas entre zamoranos y visitantes.

El trabajo del obrador también ha merecido el reconocimiento de la Ruta del Buen Pan de España.

El pan de los Rabanillo se vende en tiendas de alimentación y quioscos de la capital y se reparte por prácticamente todos los pueblos de Sanabria y La Carballeda. En los más pequeños, esa ruta permite a los vecinos seguir comprando el pan sin salir de su localidad. Ese servicio, que Fermín contribuyó a mantener, ayuda a entender el cariño con el que hoy se le despide.

El adiós, donde empezó todo

"Que la tierra te sea leve, Fermín", escribe la vecina de Mombuey al cerrar su despedida.

En ese mismo pueblo, donde los Rabanillo empezaron a hacer pan, familiares, amigos y vecinos le darán hoy el último adiós.

La capilla ardiente está instalada en el tanatorio de Mombuey. El funeral se celebra hoy, viernes 6 de noviembre, a las 16.30 horas en la iglesia parroquial. A continuación, será enterrado en el cementerio de la localidad. DEP