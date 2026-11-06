La Fundación Caja Rural de Zamora y el CD Actividades Náuticas acercan el piragüismo inclusivo a 100 participantes

La Fundación Caja Rural de Zamora y el Club Deportivo Actividades Náuticas han hecho balance este viernes sobre su colaboración durante el año 2026, que ha servido para acercar a más de 100 personas el piragüismo inclusivo.

Esta propuesta ha permitido convertir el río Duero en un espacio de encuentro, convivencia, superación personal e inclusión social. A través de 106 sesiones deportivas, más de un centenar de participantes de diferentes colectivos sociales de Zamora y seis monitores han podido disfrutar del piragüismo en la modalidad de barco dragón.

Este proyecto se inició en 2022 y cumple este año su segundo aniversario de colaboración con la Fundación Caja Rural de Zamora, cuyo respaldo ha permitido reforzar y dar continuidad a la iniciativa que promueve el acceso gratuito al deporte, la igualdad de oportunidades y la integración.

Durante estos meses se ha coordinado un amplio calendario de actividades semanales, adaptadas a las características y necesidades de los distintos grupos participantes.

En total, han sido ocho colectivos los que han participado en los programas como la Fundación Personas, Cáritas Zamora, Proyecto Hombre Zamora, Azayca, Centro Menesiano y Cruz Roja Zamora, a través del programa de refugiados y del Centro de Inserción Social.

Las actividades, que se iniciaron en mayo, han descubierto a los participantes nuevas capacidades y han fortalecido su autoestima, mejorado las relaciones personales y han podido disfrutar del deporte en un entorno natural.

Una de las grandes protagonistas ha sido la modalidad de barco dragón, que ha reunido a más de 210 personas en el IV Festival de Barco Dragón Inclusivo el pasado 5 de septiembre.

Entre los asistentes acudieron 50 niños y niñas y contó con la participación de siete entidades sociales, convirtiéndose la cita en una fiesta del deporte inclusivo y la convivencia.

Tras estos resultados, el CD Actividades Náuticas y la Fundación Caja Rural de Zamora han reafirmado su voluntad de continuar impulsando este programa social, consolidando el piragüismo como una actividad integradora, accesible y beneficiosa para personas de distintas edades y circunstancias.