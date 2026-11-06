La Diputación de Zamora reparte 600.000 euros entre 51 ganaderos para instalar vallados virtuales en explotaciones

La Diputación de Zamora ha aprobado este viernes, 6 de noviembre, la resolución provisional de la segunda convocatoria de subvenciones para la adquisición de collares con función de vallado virtual para explotaciones de ganado equino, caprino y bovino en régimen extensivo.

Han resultado beneficiarias 51 explotaciones solicitantes, con un importe total de 600.000 euros, que se repartirán entre ayudas individuales de mínimo 2.890 euros y un máximo de 34.000 euros.

La convocatoria ha sido gestionada por el área de Agricultura y Ganadería y fue consensuada con las organizaciones profesionales agrarias. Está dirigida a facilitar la incorporación de nuevas tecnologías para el manejo de ganadería extensiva y favorecer sistemas de producción sostenibles y respetuosos con el entorno.

Estos collares permiten conocer en tiempo real la ubicación de los animales a través de aplicaciones móviles y establecer perímetros virtuales que delimitan las zonas de pastoreo sin que se necesiten vallados físicos.

En el momento que el ganado se aproxima a los límites marcados, los dispositivos emiten señales de advertencia para evitar que los animales se marchen del área delimitada.

La convocatoria ha recibido un total de 170 solicitudes, todas ellas presentadas en el plazo establecido. Tras revisar y subsanar la documentación, se han evaluado 164 solicitudes: 51 cuentan con propuesta provisional de concesión, mientras que otras 113 no han obtenido puntuación suficiente para recibir financiación, una vez agotado el crédito disponible.

Asimismo, seis solicitudes han sido rechazadas por no haber subsanado correctamente la documentación requerida.

La valoración de las solicitudes ha tenido en cuenta distintos criterios, entre ellos el número de animales de la explotación, su ubicación en municipios considerados de alto riesgo de incendios forestales, la acreditación de labores de desbroce de parcelas comunales mediante el ganado y el hecho de no haber sido beneficiario en la convocatoria inmediatamente anterior.

La convocatoria establece también condiciones específicas para las explotaciones caprinas, con prioridad para dos de ellas y un máximo de dos solicitudes de este tipo financiadas.

Las subvenciones sirven para cubrir hasta el 50 % del gasto ejecutado, con unos precios unitarios de referencia de 340 euros por collar para ganado bovino y equino y de 230 euros para ganado caprino, IVA excluido.

La inversión que ha de justificar cada beneficiario tendrá que llegar, como mínimo, al doble del importe de la ayuda concedida.

El número máximo de collares subvencionables por solicitante es de 100 para explotaciones bovinas, 50 para caprinas y 10 para equinas. Las bases reguladoras establecen igualmente las proporciones correspondientes de baterías y cargadores para el funcionamiento de los dispositivos.

La resolución provisional abre un plazo de 10 días hábiles, contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Afectados por los incendios

En el marco de las actuaciones impulsadas por el área de Agricultura y Ganadería para respaldar al sector ganadero provincial, la Diputación de Zamora también ha aprobado la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones para compensar las pérdidas de animales por los grandes incendios forestales registrados durante el verano de 2025.

Esta línea de ayudas contempla la concesión de 6.409,37 euros a dos explotaciones ganaderas. La convocatoria contaba con una dotación económica inicial de 50.000 euros y estaba destinada a titulares de explotaciones de bovino y equino que hubieran sufrido la muerte, pérdida o sacrificio de animales como consecuencia directa de los incendios forestales.

Su finalidad era complementar las indemnizaciones y ayudas previamente recibidas por los afectados cuando estas no hubieran cubierto el valor real de mercado de los animales perdidos, contribuyendo así a reducir el impacto económico de los incendios y favorecer la recuperación de las explotaciones.

Entre los requisitos establecidos figuraban que las explotaciones estuvieran ubicadas en municipios incluidos en las órdenes de evacuación dictadas durante la emergencia y que sus titulares hubieran sido beneficiarios de las ayudas extraordinarias concedidas por la Junta de Castilla y León para hacer frente a los daños ocasionados por estos siniestros.

Para calcular las cuantías se establecieron importes máximos de referencia por animal: 1.500 euros por vaca adulta reproductora, 1.820 euros por toro semental adulto, 1.600 euros por yegua adulta reproductora y 2.500 euros por caballo adulto reproductor.

De estas cantidades se descontaron las ayudas e indemnizaciones percibidas previamente por los ganaderos, tanto de la Junta de Castilla y León como de las pólizas de seguros.