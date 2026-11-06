El arrestado, con numerosos antecedentes policiales y vecino de Toledo, viajaba en un todoterreno junto a otras tres personas, dos de ellas menores. Cedida

Detenido tras embestir a una patrulla de la Guardia Civil y huir hacia Valladolid por caminos: destrozó el coche

La colaboración ciudadana y un rápido dispositivo conjunto de la Guardia Civil entre las provincias de Zamora y Valladolid han permitido la detención de un hombre con un extenso historial delictivo.

El sospechoso está acusado de los delitos de atentado contra agente de la autoridad y daños, tras embestir frontalmente de forma violenta contra un vehículo oficial del Cuerpo para evitar ser identificado.

Los hechos se desencadenaron a primera hora de la mañana, cuando la Comandancia de Zamora comenzó a recibir múltiples llamadas de alerta por parte de vecinos y residentes de la zona.

En los avisos se advertía de la presencia sospechosa de dos turismos circulando de manera insistente por los caminos de concentración parcelaria del término municipal de Toro.

Lo hacía apuntando a la posibilidad de que los ocupantes estuviesen vinculados con actividades de caza furtiva o con el temido robo de galgos, una problemática que preocupa enormemente en el ámbito rural.

Ante la gravedad del aviso, varias patrullas del Instituto Armado se desplazaron de inmediato a la zona con el objetivo de interceptar e identificar a los turismos.

Huida

El momento crítico se produjo cuando una patrulla del Puesto de Toro localizó a los vehículos en marcha por los caminos del término municipal de Pozo Antiguo.

Al darles el alto reglamentario para proceder a su identificación, lejos de detenerse, el conductor de uno de los turismos arremetió de manera agresiva contra el coche patrulla, provocándole importantes daños materiales.

Inmediatamente después de la embestida, el sospechoso emprendió una huida a bordo del vehículo, campo a través y por carreteras secundarias, tomando dirección hacia la provincia de Valladolid.

Detención

Tras la activación urgente de un dispositivo comarcal de cierre, búsqueda y localización, el turismo fugado fue ubicado e interceptado poco después en el término municipal vallisoletano de Mota del Marqués.

El operativo de interceptación corrió a cargo de componentes de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana) de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid.

En el momento del registro y la identificación de los ocupantes, el vehículo transportaba a un total de cuatro hombres vecinos de Toledo, entre los cuales se encontraban dos menores de edad.

Todos ellos fueron trasladados inicialmente a las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Zamora para el esclarecimiento de los hechos.

El conductor principal, que cuenta con numerosos antecedentes policiales, ha quedado finalmente a disposición de la autoridad judicial.

Esta actuación se enmarca dentro de la orden de servicio específica establecida por la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora para la erradicación de la caza furtiva y el hurto de galgos en toda su demarcación.