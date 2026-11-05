Toro atrae a productores cinematográficos para mostrar su potencial como escenario de rodajes
Un elenco de profesionales del sector recorrieron la localidad para conocer sus atractivos dentro de un viaje de familiarización.
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Toro (Zamora) ha sido uno de los protagonistas del viaje de familiarización (fam trip) que reúne a profesionales del sector audiovisual y cinematográfico con la finalidad de dar a conocer el potencial de la provincia de Zamora de cara a ser escenario para futuras producciones.
La jornada dedicada a Toro tuvo lugar este pasado miércoles 4 de noviembre, pudiendo los participantes descubrir algunos de los principales atractivos patrimoniales y paisajísticos del municipio.
Los asistentes estuvieron acompañados por el concejal de Turismo, Francisco Rodríguez, y recorrieron la Colegiata de Santa María la Mayor, el Alcázar y diferentes enclaves desde los que ver las vistas del río Duero y su vega.
La visita también permitió mostrar a los profesionales que acudieron las posibilidades que ofrece el municipio como localización cinematográfica, especialmente por la singularidad de su conjunto histórico, su entorno natural, su arquitectura y sus paisajes vinculados al cauce del Duero y al viñedo.
El encuentro tuvo la participación de profesionales de reconocido recorrido en producciones tanto nacionales como internacionales. Destaca el productor británico Charlie Leech, vinculado a la serie 'The Gold', realizada por Tannadice Pictures para la BBC.
También estuvo José María González-Sinde, productor de Alcalá Producciones y responsable de Atlantia Media International, cuyo recorrido incluye títulos como 'Sahara', 'Muere otro día' y 'Juego de Tronos'.
Destaca a su vez el portugués Sérgio Costa, diseñador de producción y director de arte en PDesign, con experiencia en producciones como 'Color Out Of Space' y 'Lost in Fuseta'.
También ha participado en este encuentro José Jaime Linares Ibáñez, director de producción y presidente de la Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual (APPA), junto a otros miembros de la producción, la dirección y los servicios de rodaje.
Todos ellos han podido valorar las localizaciones desde las distintas necesidades técnicas y artísticas de una producción audiovisual, en una iniciativa impulsada por la Diputación de Zamora, la Cámara de Comercio y la CEOE dentro de la estrategia 'Zamora Destino Vital'.
Con ello, se busca acercar los recursos patrimoniales, naturales y paisajísticos de la provincia a quienes participan en la elección de escenarios para rodajes.
Toro, con este recorrido, pretende reforzar su proyección como destino capaz de ofrecer localizaciones con personalidad propia y de atraer nuevas oportunidades vinculadas a la industria cinematográfica y audiovisual.