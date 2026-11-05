El concejal Pablo Novo presentando las novedades del parque de La Marina. Fotografía: Ayuntamiento de Zamora.

El estanque de La Marina tendrá nuevos juegos de agua e iluminación ornamental con más de 88.000 € de inversión

El Ayuntamiento de Zamora ha presentado el proyecto de renovación integral del estanque del parque de La Marina, una actuación que contará con un presupuesto base de licitación de 88.289 euros y un plazo de ejecución previsto de dos meses.

El proyecto se incorporará próximamente a la Plataforma de Contratación del Sector Público para iniciar el procedimiento de licitación de las obras.

La intervención permitirá recuperar uno de los elementos ornamentales más característicos del parque, que actualmente presenta un importante deterioro y carece de las instalaciones hidráulicas y de iluminación necesarias para su correcto funcionamiento.

El proyecto contempla una reforma integral del estanque, comenzando por la retirada del revestimiento deteriorado y la impermeabilización de los más de 271 metros cuadrados que conforman el vaso, con el objetivo de garantizar su estanqueidad y evitar pérdidas de agua.

También se ejecutarán nuevas arquetas y se renovarán las instalaciones hidráulicas mediante la incorporación de equipos de bombeo, conducciones de impulsión, elementos de aspiración y un nuevo cuadro eléctrico de control.

Una de las principales novedades será la instalación de cuatro nuevos surtidores de agua, que permitirán recuperar el carácter ornamental del estanque mediante chorros de tipo nieve, concebidos para generar un efecto visual de agua aireada. A estos elementos se añadirá la recuperación de la cascada existente.

La renovación se completará con un nuevo sistema de iluminación LED RGB programable, que permitirá iluminar tanto los surtidores como el contorno del estanque y la cascada durante las horas nocturnas. Al igual que en otras fuentes ornamentales de la ciudad, la instalación podrá adaptar puntualmente sus tonalidades para conmemorar distintas efemérides.

Renovación del puente

El proyecto también contempla la recuperación de los elementos de madera del estanque, incluido su característico puente peatonal.

En este punto, los trabajos consistirán en la preparación y tratamiento de las superficies, la reparación de las zonas deterioradas y la sustitución de las tablas que se encuentren en mal estado, aplicando posteriormente un tratamiento protector para exteriores que mejore su conservación frente a la humedad y la exposición solar.

En materia de seguridad, se instalarán 55 metros de nueva barandilla metálica perimetral, de 55 centímetros de altura, anclada al muro existente. Esta actuación permitirá delimitar y proteger el borde del estanque, mejorando las condiciones de seguridad de este espacio especialmente frecuentado por familias y niños.

La última pendiente de renovar

El concejal de Obras e Infraestructuras Urbanas, Pablo Novo, ha destacado que «con este proyecto abordamos la recuperación del último elemento acuático del parque de La Marina que todavía estaba pendiente de renovación, después de las intervenciones realizadas durante este mandato en la fuente pequeña y en el Miliario de Coomonte».

Novo ha recordado que ambos elementos ya han recuperado su funcionamiento y cuentan con iluminación ornamental renovada, completándose recientemente la intervención en el Miliario con la instalación de nuevos focos LED programables.

«Nuestra intención es recuperar de manera progresiva todas las fuentes ornamentales que presentaban problemas de funcionamiento o deterioro. No se trata únicamente de conseguir que vuelva a circular el agua, sino de renovar unas instalaciones que en muchos casos estaban obsoletas, facilitar su mantenimiento y devolver a estos espacios su valor dentro del paisaje urbano», ha señalado el concejal.

En este sentido, la renovación del estanque se integra en el programa de recuperación de fuentes ornamentales desarrollado por el Ayuntamiento, que ya ha permitido intervenir en seis fuentes de la ciudad durante el actual mandato.

«En La Marina habremos conseguido renovar los tres elementos acuáticos del parque, incorporando instalaciones modernas, mejorando las condiciones de seguridad y recuperando el protagonismo del agua en uno de los principales espacios públicos de Zamora», ha añadido Novo.

Renovación

Novo ha añadido que la intervención en el estanque forma parte de un proceso más amplio de mejora y renovación del parque de La Marina, en el que el Ayuntamiento viene desarrollando diferentes actuaciones durante los últimos años.

En este sentido, ya se encuentra adjudicado el proyecto de renovación del parque, que permitirá continuar modernizando sus instalaciones y espacios ajardinados.

Paralelamente, las cuadrillas del contrato municipal de mantenimiento de aceras continúan trabajando en la renovación del pavimento del paseo central, una actuación que se está ejecutando progresivamente para mejorar las condiciones de tránsito y recuperar los pavimentos deteriorados.

Estas intervenciones se suman a la renovación integral del entorno del Ancla, ejecutada y finalizada antes de la celebración de Fromago, que permitió recuperar completamente sus pavimentos y mejorar este importante espacio de encuentro y tránsito peatonal.

«Estamos actuando en La Marina desde diferentes ámbitos, combinando proyectos de inversión con los trabajos ordinarios de mantenimiento. La recuperación del estanque, la renovación del parque, la reparación del paseo central y la intervención ya finalizada en el entorno del Ancla, forman parte de una misma línea de trabajo: mejorar progresivamente uno de los espacios públicos más importantes y utilizados de Zamora», ha concluido Pablo Novo.