La Diputación de Zamora destina un millón a apoyar a 181 microempresas de la provincia: ayudas de 1.000 a 15.000 €
Estas ayudas pretenden respaldar la actividad de las pequeñas empresas zamoranas y favorecer su modernización.
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La Diputación de Zamora ha aprobado la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones destinadas a las microempresas de la provincia correspondiente al ejercicio 2026, que permitirá distribuir un millón de euros en ayudas entre 181 negocios para contribuir al mantenimiento de su actividad y favorecer nuevas inversiones empresariales.
Las subvenciones concedidas movilizarán una inversión global de dos millones de euros, al financiar hasta el 50 % de los gastos incentivables de los proyectos aprobados.
Las ayudas concedidas oscilan entre 1.000 y 15.000 euros por beneficiario, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en las bases de la convocatoria y con el límite máximo fijado para cada solicitud.