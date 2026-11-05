La cita ideal gratuita con un encuentro de modelismo tripulado en Ifeza: trenes a escala y viajes en familia

El Instituto Ferial de Zamora de la Diputación de Zamora acogerá el próximo sábado, 7 de noviembre, el VI Encuentro de Modelismo Tripulado Ciudad de Zamora, una cita que convertirá IFEZA en un espacio de encuentro para los aficionados al ferrocarril y en una propuesta de ocio para disfrutar en familia.

Organizado por la Diputación de Zamora y la Asociación Ferroviaria Zamorana, el encuentro reunirá a asociaciones ferroviarias procedentes de Asturias, Valencia, Bilbao y Madrid, que pondrán en circulación sus locomotoras y composiciones a escala sobre vías de cinco pulgadas, junto a los trenes de la propia asociación zamorana.

Los convoyes dispondrán de vagones habilitados para el transporte de pasajeros, lo que permitirá a pequeños y mayores disfrutar de la experiencia de viajar en trenes de modelismo tripulado y conocer de cerca el funcionamiento de estas reproducciones ferroviarias.

La actividad, que se ha consolidado como una propuesta de divulgación y entretenimiento, busca acercar el mundo del ferrocarril al público de todas las edades y fomentar la cultura ferroviaria a través de una experiencia participativa.

Además de su atractivo lúdico, el modelismo tripulado permite mostrar de una manera práctica algunas de las ventajas del transporte ferroviario, como su eficiencia energética. El reducido rozamiento entre la rueda y el carril facilita el desplazamiento de numerosos pasajeros con un consumo energético relativamente bajo, poniendo de manifiesto las posibilidades de este medio de transporte.

Dos charlas

Como novedad en esta sexta edición, el encuentro incorporará dos charlas divulgativas en el salón de actos de la planta superior de IFEZA, dirigidas especialmente a quienes quieran conocer las posibilidades profesionales y tecnológicas que ofrece el sector ferroviario.

La primera sesión tendrá lugar a las 12:00 horas y estará dedicada a los oficios ferroviarios y las oportunidades de empleo. Durante la charla se darán a conocer distintas empresas del sector, recursos y páginas web para la búsqueda de trabajo, así como información sobre los procesos selectivos y las oposiciones para acceder a empresas públicas como Renfe, Adif y LogiRAIL.

La segunda charla, prevista para las 17:30 horas, abordará las actividades y tecnologías ferroviarias, así como las diferentes especialidades profesionales que hacen posible el funcionamiento del ferrocarril actual. Entre ellas figuran la electricidad, la electrónica, la electromecánica, el mantenimiento del material ferroviario, la automatización y la gestión del tráfico.

Ambas sesiones incluirán una breve presentación de las actividades que desarrolla la Asociación Ferroviaria Zamorana.

Estas charlas ya se han impartido en institutos de Formación Profesional de Salamanca y Zamora, donde han despertado un notable interés por las oportunidades laborales y las posibilidades de especialización tecnológica que ofrece un sector estratégico para la movilidad y el transporte.

Entrada gratuita

El VI Encuentro de Modelismo Tripulado Ciudad de Zamora abrirá sus puertas al público en dos franjas horarias de 10:30 a 13:30 horas, por la mañana y de 16:30 a 19:30 horas, por la tarde.

La inauguración oficial tendrá lugar a las 11:00 horas.

La entrada será gratuita, por lo que la Diputación de Zamora y la Asociación Ferroviaria Zamorana invitan a todos los zamoranos y visitantes a disfrutar de esta jornada, que combinará entretenimiento, divulgación ferroviaria y orientación sobre las oportunidades profesionales de un sector fundamental para el presente y el futuro del transporte.