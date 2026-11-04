Zamora vuelve a ser el faro de la ciencia y la investigación: eminencias de Harvard, Japón y premios de 5.000 euros

Zamora ya calienta motores para convertirse, un año más, en el gran referente internacional en la atención a los mayores. La Diputación Provincial ha iniciado la cuenta atrás para la octava edición del Congreso Internacional Silver Economy, que se celebrará en el Teatro Ramos Carrión del 26 al 28 de noviembre.

El simposio, de inscripción gratuita financiado por la propia institución provincial, reunirá a la élite científica y médica global para abordar los retos del envejecimiento, el empleo y las tecnologías disruptivas.

El gran bombazo científico de esta edición llegará en la mismísima jornada inaugural del jueves 26. El Doctor Zheng-Yi Chen, eminencia de la Facultad de Medicina de Harvard, elegirá Zamora para realizar la primera presentación pública en España de una innovadora técnica que lucha contra la sordera.

Chen compartirá mesa de trabajo sobre investigación y patologías de la tercera edad con figuras de la talla de Mara Dierssen (presidenta del Consejo Español del Cerebro) y Antonio Ayala Gómez (catedrático de Bioquímica).

Cuatro mesas de debate

La intensa agenda del primer día abarcará cuatro grandes bloques que van desde la investigación hasta el deporte saludable —con la participación de personalidades moderadas por el periodista Tomás Guasch—, pasando por la seguridad jurídica del mayor.

Por la tarde, el foco se pondrá en los modelos internacionales de atención, con ponencias de representantes de Países Bajos, Costa Rica o el ministro de la Embajada de Japón en España, 'Shinichi Sato'.

Además del intercambio científico, el congreso servirá de motor económico directo a través del proyecto Silver Jobs.

La sala de exposiciones del Teatro Ramos Carrión acogerá la Feria de Promoción de Empleo y Emprendimiento, un escaparate donde empresas del sector exhibirán tecnología de vanguardia y captarán currículums para la generación de trabajo en la provincia.

El evento presumirá además de entregar los galardones mejor dotados de Europa en su campo —financiados por la Fundación Caja Rural de Zamora—, destacando un primer premio de 5.000 euros a la Mejor Comunicación, cuyo plazo de entrega de trabajos finaliza el próximo 11 de noviembre.