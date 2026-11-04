Foto de archivo de una manifestación contra la violencia de género. EFE

Toro cita a sus estudiantes ante el espejo del 25N: la literatura como antídoto contra la violencia machista

Poner las cartas —y los libros— sobre la mesa para educar en el respeto y prevenir la violencia machista entre las aulas. El Ayuntamiento de Toro, a través de la Concejalía de Igualdad y la Casa de Cultura, ha lanzado la iniciativa 'Leer, compartir, conversar', una propuesta dirigida a los alumnos de los institutos del municipio enmarcada en los actos del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El motor de este proyecto participativo será la lectura de 'Comerás flores', de la escritora Lucía Solla Sobral, obra galardonada con el Premio Cálamo al Libro del Año 2025 y el Premio El Ojo Crítico de Narrativa 2025.

La novela servirá de percha para que los jóvenes toresanos reflexionen sobre la autonomía personal, la amistad y las señales que separan una relación saludable del control y la toxicidad.

Debate conjunto

Para facilitar el desarrollo de la actividad, la Casa de Cultura distribuirá ejemplares del libro entre los centros educativos que se sumen de forma voluntaria.

Cada instituto gestionará el préstamo entre su alumnado para culminar en una gran cita compartida: un encuentro final donde estudiantes de diferentes institutos pondrán en común sus impresiones, dudas e ideas en un clima de respeto y pensamiento crítico.

Desde el Consistorio toresano insisten en que la cultura es una de las herramientas más potentes para generar preguntas incómodas y afianzar valores de igualdad.

A través de este foro juvenil, Toro busca dar a sus estudiantes un espacio propio para hablar sin tapujos sobre cómo construyen sus vínculos sentimentales y personales en la sociedad actual.