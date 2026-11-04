El diputado de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz Rodríguez, y la gerente de la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería (Azehos), Natalia García. Diputación de Zamora.

El concurso de castañas ideal para disfrutar del 5 al 15 de noviembre: 14 lugares con platos "sorprendentes y otoñales"

Adiós al clásico cucurucho de castañas asadas a pie de calle. La provincia de Zamora se prepara para dar un salto de gigante en los fogones y exprimir las posibilidades culinarias de una de sus grandes joyas de temporada.

Del 5 al 15 de noviembre, 14 establecimientos de Zamora capital y provincia participarán en la tercera edición del concurso 'Cocinando con castañas', un certamen que convertirá durante diez días a este fruto en el gran protagonista de tapas, menús y postres ideados para sorprender al paladar.

La iniciativa, impulsada mano a mano por la Diputación de Zamora y la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería (Azehos), busca poner en valor las más de 12.000 hectáreas de castaños que tapizan el noroeste provincial, con Sanabria y Aliste a la cabeza.

Como destacó el diputado de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz Rodríguez, la castaña es un auténtico motor económico y un "complemento de rentas clave" para decenas de familias rurales, que ahora salta de los bosques a la mesa en una clara apuesta por el turismo gastronómico.

Creación y tradición

La gerente de Azehos, Natalia García, subrayó el mérito de los cocineros participantes a la hora de trabajar un producto "muy versátil, pero complejo y exigente en la cocina".

Platos con nombres tan sugerentes como 'Áurea, la luz del otoño', 'Otoño de Arribes', 'Pepe Castaña', 'Castañazo' o 'Magosto' demostrarán que la castaña encaja como un guante tanto en guisos tradicionales como en sofisticados bocados de autor o creaciones de repostería.

Cartel 'Cocinando con castañas' 2026. Diputación de Zamora.

La ruta gastronómica se extiende por toda la geografía zamorana, desde la capital hasta rincones como Fermoselle, Puebla de Sanabria, Galende, Villaralbo, Entrala, Moralina de Sayago o Camarzana de Tera.

Los precios no serán fijos, sino que quedarán a criterio de cada hostelero, permitiendo a los zamoranos y visitantes diseñar su propia ruta de tapas o disfrutar de menús degustación completos.