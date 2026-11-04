El concurso de castañas ideal para disfrutar del 5 al 15 de noviembre: 14 lugares con platos "sorprendentes y otoñales"
La Diputación de Zamora y Azehos lanzan la tercera edición del certamen que llevará tapas, postres y menús de autor elaborados con este producto estrella a 14 establecimientos de toda la provincia.
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Adiós al clásico cucurucho de castañas asadas a pie de calle. La provincia de Zamora se prepara para dar un salto de gigante en los fogones y exprimir las posibilidades culinarias de una de sus grandes joyas de temporada.
Del 5 al 15 de noviembre, 14 establecimientos de Zamora capital y provincia participarán en la tercera edición del concurso 'Cocinando con castañas', un certamen que convertirá durante diez días a este fruto en el gran protagonista de tapas, menús y postres ideados para sorprender al paladar.
La iniciativa, impulsada mano a mano por la Diputación de Zamora y la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería (Azehos), busca poner en valor las más de 12.000 hectáreas de castaños que tapizan el noroeste provincial, con Sanabria y Aliste a la cabeza.
Como destacó el diputado de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz Rodríguez, la castaña es un auténtico motor económico y un "complemento de rentas clave" para decenas de familias rurales, que ahora salta de los bosques a la mesa en una clara apuesta por el turismo gastronómico.
Creación y tradición
La gerente de Azehos, Natalia García, subrayó el mérito de los cocineros participantes a la hora de trabajar un producto "muy versátil, pero complejo y exigente en la cocina".
Platos con nombres tan sugerentes como 'Áurea, la luz del otoño', 'Otoño de Arribes', 'Pepe Castaña', 'Castañazo' o 'Magosto' demostrarán que la castaña encaja como un guante tanto en guisos tradicionales como en sofisticados bocados de autor o creaciones de repostería.
La ruta gastronómica se extiende por toda la geografía zamorana, desde la capital hasta rincones como Fermoselle, Puebla de Sanabria, Galende, Villaralbo, Entrala, Moralina de Sayago o Camarzana de Tera.
Los precios no serán fijos, sino que quedarán a criterio de cada hostelero, permitiendo a los zamoranos y visitantes diseñar su propia ruta de tapas o disfrutar de menús degustación completos.