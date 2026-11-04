El Ayuntamiento de Zamora destina 20.000 € a la escuela del campamento de refugiados Aida en Beit Jala

El Ayuntamiento de Zamora, dentro del hermanamiento que mantiene con la ciudad de Beit Jala, en Cisjordania, ha destinado 20.000 euros a las escuelas UNRWA.

Se trata de una cantidad que ha permitido que el centro educativo de este campamento alcance los requisitos mínimos exigidos en la evaluación School Quality Assurance (SQA), a través del cual, los centros y los sistemas educativos verifican, miden y mejoran los estándares de enseñanza, aprendizaje y gestión.

En total, se han beneficiado de este proyecto 1.088 estudiantes, 553 niños y 535 niñas, que se encontraban matriculados durante la época de funcionamiento del proyecto.

Entre ellos, 26 alumnos, 15 niñas y 11 niños, con algún tipo de discapacidad o necesidades adicionales, pudiendo atender a la totalidad de los estudiantes, de manera personalizada en función de las necesidades específicas que presentaban, según las valoraciones realizadas por el personal docente del centro.

La totalidad de los alumnos ha recibido, al menos, una sesión de orientación escolar, en las que se ha derivado a los alumnos con problemas de salud mental para su atención.

El Ayuntamiento de Zamora venía colaborando en años anteriores con este proyecto educativo de UNRWA, pero en esta ocasión, dado el hermanamiento que se produjo el pasado año con la ciudad de Beit Jala, se ha querido destinar a este proyecto educativo concreto que se ha desarrollado en el campamento cercano a la ciudad cisjordana hermanada con Zamora.

El proyecto, que ha tenido una duración de cuatro meses, ha permitido la contratación de cinco profesionales educativos a jornada completa, para cubrir las necesidades detectadas.

Las escuelas UNRWA son, además de centros educativos, espacios de protección y acompañamiento emocional y de continuidad para la infancia de esta zona que se encuentra en un contexto de inseguridad creciente, haciendo del centro educativo un espacio que ofrece mucho más que el derecho a aprender.

Estos centros están gestionados por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo.