Zamora prepara las urnas del 29N y blinda las reformas del agua, los autobuses y el césped del Ruta de la Plata

Maratón plenario en el Ayuntamiento de Zamora. La Corporación Municipal ha vivido este martes una intensa doble sesión de pleno marcada por la cita con las urnas del próximo 29N y la luz verde a importantes inversiones urbanas y de servicios básicos para la capital.

La jornada arrancó con una sesión extraordinaria monográfica para celebrar el sorteo público que determina quiénes integrarán las mesas electorales el 29 de noviembre. Los vecinos seleccionados comenzarán a recibir las notificaciones oficiales en sus domicilios a lo largo de los próximos días.

Inversión en agua y autobuses

En la segunda sesión —correspondiente al mes de octubre y aplazada la semana pasada—, el Pleno dio el primer paso para la concesión del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento.

El expediente incluye un paquete integral de actuaciones previas para modernizar la ETAP y la EDAR, sustituir bombas, reparar el depósito de La Hiniesta e implantar contadores inteligentes con sistema de telelectura.

Además, se dio luz verde provisional a la nueva Ordenanza del Transporte Colectivo Urbano y se aprobó una modificación de crédito de 2,7 millones de euros destinados íntegramente al asfaltado, fresado y pavimentación de calles en varios barrios.

En el apartado político de urgencia, la Corporación sacó adelante dos mociones destacadas: una para exigir que la Residencia de Los Tres Árboles mantenga intacto su número actual de plazas y otra para pedir la anulación de la declaración de interés regional al centro de datos proyectado en Monfarracinos.

Por último, en la Junta de Gobierno previa se adjudicó a la empresa Valmma Soluciones S.L., por 23.987 euros, el mobiliario para los nuevos vestuarios del Estadio Ruta de la Plata.