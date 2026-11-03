Escudo contra el fuego en Zamora: 159 pueblos protegidos tras desbrozar 300 hectáreas de monte en la provincia

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez. Detrás el mapa con los municipios del Plan Montel 2026. Diputación de Zamora.

Operación cortafuegos a pleno rendimiento en la provincia. La Diputación de Zamora ha completado la campaña del Plan Montel 2026 tras desbrozar y limpiar cerca de 300 hectáreas en el entorno de 159 localidades catalogadas de máximo riesgo de incendio.

El presidente provincial, Javier Faúndez, ha hecho balance de este programa de empleo forestal —financiado junto a la Junta de Castilla y León— que durante meses ha contado con 46 trabajadores repartidos en nueve cuadrillas para proteger los cascos urbanos zamoranos.

Lejos de levantar el pie del acelerador tras el cierre del Montel el pasado 30 de octubre, la institución intensificará las labores en este periodo de menor riesgo.

Ahora toma el relevo la maquinaria pesada y la encomienda de gestión con 'Somacyl': un potente bulldozer desbrozador con base en Sanabria-La Carballeda y cuatro robots especializados (de entre 55 y 120 caballos) que ya operan a destajo en zonas sensibles como Aliste, Ferreruela de Tábara o Gallegos del Río.

Prórrogas para 55 obras

Las labores manuales tampoco se detienen en los puntos de difícil acceso. Faúndez ha confirmado la incorporación de una cuadrilla de siete operarios para la poda en Alta Sanabria, a los que se sumará otro equipo en enero para la retirada de arbolado, sumando así otras 19 localidades con sus perímetros completamente despejados.

Ante las reticencias de algunos ediles, el presidente ha sido tajante: "La Diputación no tiene ninguna obligación de hacer este tipo de trabajos, pero sí tiene el compromiso de hacerlo. Me comprometí con los alcaldes y lo estamos cumpliendo", reclamando además facilidades a particulares y consistorios para acceder a las fincas.

Por último, Faúndez ha anunciado un balón de oxígeno para la gestión municipal: la Diputación otorgará una prórroga genérica hasta el 30 de julio de 2027 para ejecutar y justificar las 55 obras excepcionales correspondientes a la convocatoria de 2025, atendiendo así a las dificultades de plazo trasladadas por los ayuntamientos de la provincia.