El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, durante la participación en la jornada 'La frontera normativa', este martes Junta de Castilla y León

Castilla y León refuerza su alianza con Portugal: más de 90 millones para revitalizar 175 municipios fronterizos

Castilla y León refuerza su alianza con Portugal. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha participado este martes en la localidad zamorana de Benavente en la jornada 'La frontera normativa: obstáculos, costes y oportunidades de coordinación entre España y Portugal', organizada por la Fundación Rei Afonso Henriques.

González Gago ha puesto de relieve el compromiso de la Junta con la revitalización de las zonas fronterizas a través del Plan Socioeconómico de la Raya, dotado con más de 90 millones de euros y que beneficia a 175 municipios de las comarcas de Sanabria, La Carballeda, Aliste, Sayago, Vitigudino y Ciudad Rodrigo, en las provincias de Zamora y Salamanca.

El mismo reúne a representantes institucionales de ambos países, administraciones públicas, universidades, empresas y otras entidades para analizar las dificultades que generan las diferencias normativas y administrativas entre España y Portugal, y explorar nuevas vías de colaboración.

La jornada abordará experiencias concretas de colaboración entre administraciones en ámbitos como la educación, la sanidad, la innovación y la protección civil, en los que Castilla y León ya participa en distintas iniciativas con Portugal.

Durante su intervención, González Gago ha subrayado la importancia estratégica de la cooperación transfronteriza para Castilla y León, tanto por los vínculos históricos, sociales, culturales y económicos con Portugal, como por las oportunidades que ofrece para mejorar la vida de los ciudadanos y la actividad de las empresas a ambos lados de la frontera.

En este sentido, ha señalado que "nuestro objetivo es que esa cooperación se traduzca en resultados concretos para las personas y las empresas que viven y desarrollan su actividad a ambos lados de la frontera".

Para conseguirlo, ha considerado fundamental reforzar la coordinación entre las administraciones, simplificar procedimientos y encontrar soluciones conjuntas a las diferencias normativas existentes entre ambos países.

Una cooperación reforzada

La colaboración institucional entre Castilla y León y Portugal cuenta con una trayectoria que se remonta a 1990, cuando comenzaron las relaciones con las regiones Norte y Centro del país vecino.

Una cooperación que se ha reforzado en los últimos años con la recuperación de encuentros institucionales de especial relevancia, como los plenarios de las Comunidades de Trabajo celebrados en Aveiro, en julio de 2024, y Oporto, en julio de 2025.

En esta línea, la Junta continuará desarrollando junto con las regiones portuguesas los proyectos Cencyl Proximidad y Norcyl 2027, financiados a través del programa Interreg España-Portugal.

Estos movilizarán en Castilla y León un total de 175.000 euros para mejorar la cooperación administrativa entre las instituciones regionales, correspondiendo un 75% a Fondos Europeos.

Asimismo, el Gobierno autonómico mantendrá la organización de jornadas, seminarios y encuentros sobre cooperación transfronteriza, y seguirá avanzando en la implantación de los Centros de Innovación Social, destinados a dinamizar las comarcas fronterizas, favorecer el asentamiento de población y reforzar la colaboración con ayuntamientos y diputaciones.

El consejero también ha destacado la participación de Castilla y León en la Comisión Luso-Española de Cooperación Transfronteriza, cuyo último encuentro se celebró el pasado 27 de octubre en Tordesillas, Valladolid, con representantes de ambos países para abordar los principales desafíos de las zonas fronterizas y avanzar en la búsqueda de soluciones compartidas.

El objetivo de este instrumento es aprovechar los recursos y oportunidades de estos territorios para favorecer su desarrollo económico y social, generar empleo y ofrecer nuevas posibilidades a quienes desean vivir y trabajar en los municipios fronterizos.

El consejero ha concluido destacando la importancia de seguir fortaleciendo los vínculos con Portugal mediante nuevos proyectos e iniciativas y una coordinación institucional cada vez más eficaz, con el propósito de avanzar hacia una cooperación práctica que genere oportunidades para los ciudadanos y las empresas de ambos lados de la frontera.