Un vehículo de los Bomberos de la Diputación de Zamora en el lugar del incendio, en el municipio zamorano de Montamarta Diputación de Zamora

Los Bomberos de la Diputación de Zamora sofocan un incendio forestal en Montamarta iniciado en una zona de rastrojo

Los Bomberos de la Diputación de Zamora, pertenecientes al Parque Zona Centro, intervinieron hoy en torno a las 14:15 horas en un incendio declarado en el término municipal de Montamarta.

El fuego comenzó en una zona de rastrojo y se propagó rápidamente a una masa forestal cercana, activando la respuesta conjunta de los efectivos provinciales y del personal de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

La rápida coordinación entre ambos cuerpos permitió actuar sobre el frente del incendio desde los primeros momentos, conteniendo su avance hacia la vegetación arbórea.

Aunque el origen en terreno agrícola facilita a veces la propagación por el viento y la sequedad del material, la intervención ha centrado los esfuerzos en proteger la zona forestal adyacente y evitar mayores daños al entorno natural de la comarca.

Este tipo de avisos, frecuentes en la temporada de mayor riesgo, recuerdan la importancia de la vigilancia y la colaboración entre administraciones para responder con agilidad a los focos que amenazan tanto el medio rural como el patrimonio forestal de la provincia de Zamora.