Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León en una imagen de archivo. Sara Fernández

Mañueco, "conmovido" por la tragedia de Malva: su mensaje tras la muerte de dos adultos y dos menores en Zamora

La conmoción por el trágico accidente de tráfico en Malva (Zamora), que se ha cobrado la vida de cuatro personas —dos adultos y dos menores—, ha sacudido de lleno a la sociedad castellana y leonesa.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha querido hacer público su pesar y trasladar el aliento de toda la Comunidad a los allegados de las víctimas tras confirmarse el peor de los desenlaces.

A través de un sentido mensaje en su cuenta de la red social X (antes Twitter), el jefe del Ejecutivo autonómico ha mostrado el impacto que ha causado la noticia en el seno del Gobierno regional: "Conmovido por la triste noticia que nos llega hoy desde Malva, Zamora, donde cuatro personas, entre ellas dos menores, han perdido la vida".

Día negro para la provincia

En medio de una jornada marcada por el luto y el desgarro en la provincia zamorana, Mañueco ha arropado de forma directa a los familiares golpeados por esta irreparable pérdida en la carretera ZA-P-2314.

"Quiero trasladar todo mi cariño y cercanía a sus familias y seres queridos en estos momentos de profundo dolor", ha manifestado el presidente de la Junta.

Conmovido por la triste noticia que nos llega hoy desde Malva, Zamora, donde cuatro personas, entre ellas dos menores, han perdido la vida. Quiero trasladar todo mi cariño y cercanía a sus familias y seres queridos en estos momentos de profundo dolor. — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) November 1, 2026

El fatal siniestro, registrado a primera hora de la tarde tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban, había movilizado un importante despliegue de los Bomberos de Toro, Guardia Civil y emergencias del Sacyl —incluido un helicóptero medicalizado—, antes de que los sanitarios confirmaran el trágico fallecimiento de los cuatro integrantes del automóvil.