Tres atrapados en un turismo en la carretera de Malva: helicóptero, bomberos y tensión tras una aparatosa salida de vía
El siniestro se ha registrado a las 13:45 horas en el kilómetro 16 de la ZA-P-2314, obligando a intervenir a los Bomberos de Toro para evacuar a los tres ocupantes.
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Máxima tensión este domingo en las carreteras zamoranas. Un violento accidente de tráfico ha obligado a desplegar a marchas forzadas a los servicios de rescate y emergencias tras salirse de la calzada un turismo en la carretera ZA-P-2314, a la altura del término municipal de Malva, dejando a tres ocupantes heridos y atrapados en el interior del habitáculo.
El grave incidente se ha producido a las 13:45 horas a la altura del kilómetro 16 de la citada vía provincial.
Varios avisos a la sala de operaciones del 1-1-2 alertaban de la salida de vía del coche y de la presencia de tres personas que no podían abandonar el vehículo por sus propios medios debido a los daños estructurales sufridos tras la colisión.
Despliegue aéreo y terrestre
Ante la gravedad del aviso, el centro de emergencias dio parte de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Toro y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.
Dada la entidad del siniestro y la necesidad de una evacuación urgente, los sanitarios movilizaron un helicóptero medicalizado junto a una ambulancia de soporte vital básico.
Los efectivos de bomberos desplazados desde Toro han trabajado sobre el terreno en las labores de excarcelación para liberar de forma segura a los tres heridos entre los hierros del automóvil.
Mientras tanto, el personal sanitario atiende a los accidentados in situ a la espera de valorar las heridas y proceder a su posterior traslado hospitalario.
La Guardia Civil instruye diligencias para averiguar las causas de la salida de calzada.