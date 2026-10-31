Zamora destina 137.000€ a 36 ganaderos para salvar de la extinción a la vaca sayaguesa, la alistana y la cabra de mesetas

Apoyo decidido al campo y a la biodiversidad ganadera de la provincia. La Diputación de Zamora ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la resolución provisional de la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de las razas bovinas Alistana-Sanabresa y Sayaguesa, así como de la raza caprina Cabra de las Mesetas.

En total, 36 ganaderos del medio rural zamorano se repartirán una partida global que alcanza los 136.999,95 euros.

La línea de ayudas, canalizada a través del Área de Agricultura y Ganadería, busca respaldar económicamente a los titulares de explotaciones en régimen extensivo que apuestan por la conservación de estos animales catalogados oficialmente "en peligro de extinción".

Tras la notificación de la resolución, los solicitantes disponen de un plazo de 10 días hábiles para presentar las alegaciones que consideren oportunas antes de la concesión definitiva.

Fijación de población

El programa cuenta con un presupuesto asignado de 134.000 euros para el sector vacuno y 3.000 euros para el caprino, subvencionando de forma directa a aquellos ejemplares reproductores inscritos en los Libros Genealógicos oficiales.

Mediante la implantación de esta medida, la institución provincial no solo busca salvaguardar el patrimonio genético y cultural de la ganadería zamorana, sino también impulsar un modelo productivo respetuoso con el entorno natural que ayude a fijar población en las zonas rurales más amenazadas por la despoblación.

A la convocatoria acudieron un total de 37 solicitudes, quedando únicamente una de ellas excluida por no subsanar a tiempo la documentación requerida.

Desde la Diputación recuerdan que la partida podrá incrementarse en hasta 13.700 euros adicionales mediante el aprovechamiento de créditos remanentes de otras líneas dedicadas al desarrollo rural sostenible.