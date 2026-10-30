El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, en el centro de la imagen, durante al entrega de los premios Alveare 2025. Archivo

La feria de la miel, las castañas y las setas perfecta para visitar Trabazos este 1 de noviembre: concursos, tradición y música

Trabazos (Zamora) ya tiene los preparativos listos para celebrar este domingo, 1 de noviembre, las XX Jornadas de Exaltación de la Castaña y las Setas Alistanas, el tradicional Magosto, la V Feria Provincial de la Miel y la entrega de los premios Alveare 2026.

Cuatro citas que convierten a la localidad en la capital de las castañas, las setas y la miel y que reunirá a cientos de visitantes y vecinos en torno a la riqueza gastronómica, natural y cultural de la comarca de Aliste.

La programación combina divulgación micológica, promoción de los productos locales, música tradicional y concursos populares.

El objetivo de la jornada es poner en valor los productos más representativos del otoño zamorano, además del trabajo de apicultores, recolectores, productores y establecimientos hosteleros, para contribuir a la promoción del territorio y sus tradiciones.

Micología y el sabor de otoño

Las actividades empezarán a partir de las 10:30 horas, con la reunión de los participantes en la ruta micológica en el Pabellón Multiusos de Trabazos.

Posteriormente, a las 11:00, comenzará la salida al campo para recoger e identificar distintas variedades de setas en diferentes parajes, donde los participantes estarán acompañados por un especialista en la materia.

A las 13:00 horas se celebrará la clasificación de las especies recolectadas y se llevará a cabo la preparación de la exposición micológica.

Después, a las 14:00 horas, el restaurante Los Castaños, que cuenta con distinción micológica, ofrecerá un menú degustación especial por un precio de 25 euros y reserva previa.

Los interesados pueden inscribirse llamando al 980 681 068 y 980 681 000, o a través del correo hrestauranteloscastanos@gmail.com.

Feria de la miel

Por otro lado, Trabazos también acogerá la V Feria Provincial de la Miel, uno de los principales atractivos de la jornada y cuya inauguración tendrá lugar a las 16:00 horas.

En la cita se ofrece la posibilidad de degustar y adquirir mieles envasadas por apicultores zamoranos, además de acercar a los asistentes la diversidad y la calidad de una producción que está muy vinculada al medio natural y rural.

Antes, a las 15:00, comenzará la recepción de expositores y el montaje de la feria. También habrá una cata popular de mieles participantes en el concurso una vez se inaugure el mercado de productos de otoño.

Esta feria se celebra en una campaña especialmente complicada para el sector, que estima mermas de producción de entre el 70 y el 80%, tanto en la provincia como en toda España.

A pesar de las dificultades, el certamen mantiene la participación de ediciones anteriores, poniendo de manifiesto el compromiso de los productores con la calidad de sus productos y la promoción de la miel local.

Premios Alveare 2026

La feria también servirá como escenario de la entrega de los premios Alveare 2026, donde participarán 33 mieles de diferentes puntos de la provincia zamorana.

Los participantes competirán en las categorías de mieles claras, mieles ámbar y mieles oscuras. Cada una de ellas repartirá tres galardones (oro, plata y bronce) que reconocerán las mejores muestras de cada modalidad.

La novedad principal de este año es la incorporación de las mieles ámbar, una modalidad intermedia que distinguirá aquellas producciones cuyas tonalidades y características no encajan en las otras categorías.

Todo ello permite ampliar las posibilidades de participación y muestra la diversidad de las mieles producidas en el territorio que comprende Zamora.

Los trofeos son obra, como en otras ediciones, de Nuria González, de Numa Cerámica, manteniendo la colaboración entre la identidad propia del certamen y la artesanía local.

Castañas y tradición alistana

La programación incluye el tradicional lumbrón y el asado de castañas, que tendrá lugar a partir de las 16:00 horas, recuperando una de las costumbres más arraigadas de los festejos otoñales de la comarca.

Los asistentes también podrán participar en distintos concursos gastronómicos que reconocerán la creatividad y la calidad de las elaboraciones caseras. Los certámenes de postres de castañas y frutos de otoño, tortilla de patata y licores caseros serán la oportunidad idónea para ello.

A las 16.00 horas comenzará la elaboración tradicional del aguardiente alistano y, a las 17.00 horas, la preparación de la tradicional queimada. El plazo de recepción de productos para los concursos finalizará a las 18.00 horas.

A las 18.30 horas se entregarán los premios del concurso de la miel, incluido el galardón a la mejor miel popular. A las 19.00 horas tendrá lugar la entrega de premios del resto de concursos y, a las 19.30 horas, se celebrará el sorteo de los regalos donados por las empresas colaboradoras. Para recoger el regalo será imprescindible que la persona agraciada esté presente; en caso contrario, se realizará un nuevo sorteo.

La clausura de la feria está prevista para las 20.00 horas. A esa misma hora empezará la degustación, abierta a todos los asistentes, de hornazos, tortillas y postres presentados a los concursos. Durante toda la tarde se ofrecerán también castañas asadas y queimada.

Programación en Trabazos este 1 de noviembre. Diputación de Zamora

Programación en Trabazos este 1 de noviembre. Diputación de Zamora

Música tradicional

La programación estará amenizada durante la tarde por el grupo Aulas de Música de Aliste y Tras Os Montes, que pondrá la banda sonora tradicional a una celebración que busca mantener vivas las costumbres de la comarca y reforzar los vínculos culturales de este territorio fronterizo.

Trabazos se consolida como cita destacada del calendario otoñal de la provincia, en la que confluyen naturaleza, gastronomía, productos de proximidad, artesanía y tradiciones populares.

La jornada contribuye a mostrar el potencial de Aliste y a reconocer el esfuerzo de quienes mantienen vivas actividades esenciales para la economía y la identidad del medio rural.