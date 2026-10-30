El promotor de la biorrefinería de Barcial del Barco denuncia al presidente y al expresidente de la Diputación de Zamora

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, se ha defendido hoy, tras conocer por los medios la existencia de una querella contra él y contra el expresidente de la Institución provincial Francisco José Requejo relativa a los terrenos de Barcial del Barco.

“Los intereses particulares nunca van a amedrentar la decisión que, bajo un principio de legalidad y de igualdad, pueda tomar este grupo de Gobierno”.

“No tenemos notificación ni de la querella ni del auto de admisión a trámite. Una vez se nos entregue, procederemos a su valoración jurídica. Todo apunta a que el querellante, supuestamente, es Vicente Merino”, señaló Faúndez.

Lo hizo en alusión al director ejecutivo de Ecological Activities Green Energy y promotor del proyecto de biorrefinería multifuncional en el término municipal de Barcial del Barco.

“La Diputación es propietaria de unos terrenos adquiridos el pasado mandato en Barcial del Barco, con el único motivo de crear empleo y riqueza en esta provincia para destinarlos a una actividad económica”, explicó.

Proyecto empresarial

En este contexto, Javier Faúndez apuntó que la Diputación “tiene la facultad de revertir esa compra, facultad que no hemos ejercido para que pudiese implantarse un proyecto empresarial en esos terrenos que generase riqueza y empleo”.

Además comentó que la Institución provincial ha contratado a una consultora “de reconocido prestigio internacional” para recibir asesoramiento acerca del procedimiento de licitación y la elaboración de la pertinente documentación administrativa.

En este momento la consultora está elaborando la documentación, en coordinación con los servicios jurídicos de la Diputación, “siempre, buscando una solución legal, garantista, igualitaria y que beneficie a los intereses de esta provincia”, según indicó Faúndez.

“Una vez que tengamos el informe de la consultora y, oídos los servicios jurídicos de la Diputación, tomaremos la decisión más acorde con la legalidad y los intereses de la provincia, que pueden coincidir o no con los intereses particulares de una persona”, apuntó.

Querellas archivadas

Faúndez Domínguez ironizó con que, “en este momento, presentar querellas a algunos les resulta gratis”, ya que “no es ni la primera ni la segunda ni la tercera querella que presenta Vicente Merino” contra la Institución provincial.

“Por cierto, que todas están archivadas. Mi objetivo como presidente siempre ha sido la transparencia y el buen gobierno. Otra cosa es que esos principios no coincidan con los intereses particulares de algunas personas. Estamos en campaña electoral y, como querellarse es gratis, es lo que hay”, insistió.

Durante su intervención, el presidente de la Diputación de Zamora reiteró que la “intención” de la Institución provincial “no es vender los terrenos, sino ponerlos a disposición para que se pueda desarrollar un proyecto empresarial”.