La Bonoloto sonríe a Castilla y León y deja un premio de miles de euros en un municipio de Zamora
El sorteo repartió un premio de primera categoría (6 aciertos) valorado en más de un millón de euros.
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El sorteo de La Bonoloto ha dejado, en la noche de este jueves, 30 de octubre, un premio de primera categoría (6 aciertos) en Mota del Cuervo (Cuenca), valorado en 1.198.179,24 euros.
De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen tres boletos acertantes, uno en el despacho receptor 90.920 de Benavente (Zamora), situado en la Avenida Maragatos, 35.
El premio asciende a los 50.591,39 euros y la combinación ganadora ha sido la formada por los números 11-42-26-24-13-48, el complementario ha sido el 9 y el reintegro el 7.