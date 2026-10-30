Imagen de la administración de loterías de Benavente. Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado.

La Bonoloto sonríe a Castilla y León y deja un premio de miles de euros en un municipio de Zamora

El sorteo de La Bonoloto ha dejado, en la noche de este jueves, 30 de octubre, un premio de primera categoría (6 aciertos) en Mota del Cuervo (Cuenca), valorado en 1.198.179,24 euros.

De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen tres boletos acertantes, uno en el despacho receptor 90.920 de Benavente (Zamora), situado en la Avenida Maragatos, 35.

El premio asciende a los 50.591,39 euros y la combinación ganadora ha sido la formada por los números 11-42-26-24-13-48, el complementario ha sido el 9 y el reintegro el 7.