La fiesta ideal para disfrutar de la castaña este 31 de octubre: con degustaciones, concursos y un gran cross

Sejas de Aliste acoge el próximo sábado, 31 de octubre, los actos de la XXXI Feria de la Castaña, con concursos, degustaciones, una ruta micológica y hasta una prueba de conducción de vehículos todoterreno.

También con degustaciones gastronómicas y, probablemente, el evento más destacado de la jornada como es el X Cross de la Castaña de Sejas de Aliste.

El diputado de Juventud y Deportes, Juan del Canto Sevillano, ha presentado esta mañana en la sala de prensa de la Diputación de Zamora la carrera, acompañado por el alcalde pedáneo de Sejas de Aliste, Miguel Ángel García, la técnico de comunicación y representante de Caja Rural, Laura Huertos y el presidente de la Asociación de Amigos del Castaño y del Medio Natural de Aliste, Tábara y Alba (ASACA), Volusiano Bermúdez.

Juan del Canto mostró la satisfacción de los responsables de la Diputación Provincial de “colaborar un año más con esta iniciativa que pone en valor un producto tan típico de Zamora, de la zona de Aliste, como es la castaña. Colaborando con la organización para que ese día los vecinos del pueblo y los visitantes tengan una fiesta en la que podamos juntar una tradición tan bonita, como es la recogida de este fruto, con el deporte”.

La institución provincial patrocina la carrera, junto con el Ayuntamiento de Rábano de Aliste, Caja Rural de Zamora y otros sponsors privados. La representante de Caja Rural, Laura Huertos, recordó que la institución financiera lleva muchos años colaborando en el “completo” programa de actividades que se organiza

“Poner en valor un producto tan zamorano como la castaña», y animó al público a participar en esta jornada tan «familiar y divertida». «El pueblo acogerá a todo el mundo con muchísima ilusión y muchísimas ganas», concluyó.

Miguel Ángel García avanzó los detalles del X Cross de la Castaña de Sejas de Aliste, uno de cuyos objetivos, destacó, es “fomentar el deporte en la zona”.

Esta prueba deportiva está integrada en la Fiesta de la Castaña, con mucho más recorrido, ya que lleva más de 30 años de trayectoria. Informó de que se han inscrito casi 600 corredores

En esta carrera que se disputa en dos modalidades: Andarines, sobre un recorrido de 5 kilómetros, y Corredores, con uno de 8 kilómetros, que discurren «por los senderos del pueblo, acompañados por castaños y por la Ruta de la Ribera, que recientemente hemos acondicionado para todo aquel que quiera disfrutar de una tarde de paseo por el pueblo».

La carrera dará comienzo a las 16.30 del día 31 en el Edificio de Servicios Múltiples de Sejas de Aliste Los participantes podrán recoger sus dorsales el viernes 30 de octubre de 19.00 a 21.00 o bien el sábado 31 por la mañana de 12.00 a 14.30.

Volusiano Bermúdez recordó que el origen de la fiesta, en el año 2000, era promocionar la castaña y sobre todo la utilización de este producto en la cocina tradicional y de postres.

Él fue el encargado de detallar el programa de actividades organizado para este 31 de octubre:

10.00: Ruta micológica con guía.

10.30: Prueba de conducción de vehículos todoterreno Toyota acompañados de monitor experto.

13.00: Identificación y clasificación de las setas recolectadas.

14.30: Comida (cocido) para los organizadores y colaboradores.

16.00: Recepción de castañas y postres de castañas para participar en los concursos, con obsequio a todos los participantes.

Concurso de postres: los participantes presentarán platos cuyo ingrediente principal sea la castaña. Se valorará el sabor a castaña y la presentación.

Concurso de castañas: los participantes presentarán 3 kilos de castañas. El premio será para el que contenga menor número de castañas en un kilo. Se concederá un premio a la variedad Longal, la propia de la zona y otro para el resto de variedades.

16.00: Apertura de la Exposición Micológica y de los puestos de venta.

16.30: Salida del Cross de la Castaña.

18.30: Entrega de Premios de la carrera y de los diferentes concursos, además de otros premios por sorteo.

19.30: Degustación de castañas asadas.

20.00: Degustación de ternera de aliste y de los postres presentados a concurso. Los inscritos pueden participar de manera gratuita, y el resto de personas al módico precio de 5 euros.