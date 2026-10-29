Detenidos el jefe y un trabajador de una empresa de transportes de Benavente por quemar ocho camiones de la competencia

El jefe de una empresa de transportes de mercancías y un trabajador de la misma han sido detenidos por el incendio de ocho camiones de una compañía de la competencia en Benavente (Zamora) el pasado mes de marzo.

El primero de los detenidos fue el presunto autor material, el trabajador, tal y como ha trascendido ahora, mientras que este pasado 23 de octubre se ha arrestado al responsable como supuesto inductor del delito.

La investigación fue iniciada por el equipo territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Benavente en el marco de la operación Expo el 29 de marzo de este año, cuando se recibió una llamada por un incendio declarado de madrugada en el centro de transporte de Benavente en el que se habían calcinado los camiones de XPO Logistics.

Las gestiones realizadas por los agentes permitieron concluir que una persona sin identificar había provocado el fuego "de forma totalmente intencionada".

Tras ello, los investigadores llegaron al conocimiento de que el presunto autor podría ser un trabajador de otra empresa del mismo sector de la localidad, que ya había sido detenido en julio por la sustracción de más de 10.000 litros de gasoil y gasolina.

En agosto fue detenido como presunto autor material del incendio y, después, se llegó al conocimiento de que la comisión del hecho era "un encargo de los jefes del detenido, motivado por conflictos laborales, a cambio de una importante cantidad de dinero por cada camión afectado".

Finalmente, el pasado 23 de octubre el jefe fue detenido como presunto inductor del incendio y, de esta manera, se da por concluida la operación Expo por parte de los investigadores.

Junto a la Policía Judicial de Benavente, han colaborado también en la operación la unidad y el equipo de incendios de Castilla y León, que elaboró un informe pericial en relación a los hechos. Los detenidos, de 50 y 42 años, han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia nº1 de Benavente.