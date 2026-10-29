Efectos de las lluvias en la travesía de Tagarabuena, en la provincia de Zamora Zamora Decide

"Es una chapuza histórica": convocan una concentración para exigir la remodelación de la travesía de Tagarabuena

Zamora Decide ha convocado a todos los vecinos de Tagarabuena y de Toro a una concentración el próximo domingo, 8 de noviembre, a las 12:00 horas del mediodía.

El objetivo es claro y contundente: exigir la remodelación total de la travesía de Tagarabuena, una obra que, según la plataforma, se ha convertido en "una chapuza histórica en la que La Junta ha enterrado más de 300.000 euros de dinero público que habrá de tirar a la basura".

La plataforma lleva un año denunciando los problemas generados por esta intervención. Según explica, la Junta de Castilla y León adjudicó el proyecto con un presupuesto "muy inferior" al contemplado en el Plan de Carreteras 2008-2020.

En aquel documento se reservaban 650.000 euros para la obra, una cantidad que en 2026 equivaldría a más de 800.000 euros. Finalmente se ejecutó por 288.105 euros.

"Denunciábamos que era un presupuesto raquítico y que generaría problemas", señalan desde Zamora Decide, "y con las primeras lluvias demostrábamos que habíamos acertado: el agua corría por la carretera y entraba en los bajos de las casas y en las bodegas de edificios que nunca habían tenido humedades".

Los problemas no se quedaron ahí. En agosto la plataforma ya advertía de que las deficiencias se agravaban: "carretera sin aceras que los coches pasan por el medio del pueblo a toda velocidad, malos olores que nunca habían existido, dificultades para ir por la orilla de la calle con un andador o coche de bebé".

Entonces anunciaron que convocarían una concentración ciudadana tras conceder un tiempo prudencial a los arreglos prometidos por la Junta.

Ese tiempo se agotó. El pasado martes 27 de octubre, en una reunión de vecinos celebrada en el centro cívico de Tagarabuena, se constató que "el problema está sin resolver" y que los afectados consideran necesario "remodelar completamente toda la obra y volverla a hacer de nuevo porque están peor que antes de comenzar la obra".

Muchos vecinos han presentado escritos ante el Ayuntamiento de Toro, la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Junta y el Servicio de Movilidad y Transformación Digital de Castilla y León. En ellos solicitan la paralización cautelar y una revisión integral de la actuación.

Los incumplimientos que denuncian son numerosos: ampliación de la calzada de 6 metros a 6,40 o 6,60; aceras de apenas 0,60 metros de ancho (cuando la normativa exige 1,50); ausencia de bordillos porque la acera está a la misma altura que la carretera y falta de canalizaciones de agua y alumbrado.

También aceras a la misma cota que las entradas a casas y bodegas, lo que favorece la entrada de agua; ausencia de reductores de velocidad que ha convertido la travesía en "una pista de carreras"; y sifones que no funcionan y provocan olores fétidos permanentes.

Los vecinos han hablado con responsables de la obra, de la Junta y del Ayuntamiento que dio el visto bueno al proyecto, y han asistido a varios plenos municipales.

"A día de hoy", resumen desde Zamora Decide, "piensan que ambas administraciones son responsables de este desaguisado que les condiciona sus condiciones de vida para el futuro".

La plataforma va más allá: "Pensamos que el proyecto inicial estaba mal diseñado, contaba con un escaso presupuesto y ha empeorado la infraestructura viaria del pueblo", afirman.

Y asegura que ha creado "problemas muy importantes para el futuro que hay que resolver con urgencia levantando la totalidad de la obra y haciendo un proyecto nuevo adaptado a las necesidades de un pueblo con bodegas, típico del alfoz de Toro".

Por eso piden "una respuesta clara de la Junta de Castilla y León, que es la responsable de la obra realizada, y que se asuman responsabilidades por tirar trescientos mil euros de dinero público para empeorar el servicio a los ciudadanos".

La concentración del próximo 8 de noviembre pretende ser la voz colectiva de un pueblo que no se resigna a convivir con una infraestructura que, en lugar de mejorar su día a día, lo ha empeorado.