Toro reunirá a 200 jugadores de dardos en un gran torneo que contará con una estrella mundial José Augusto Oliveira de Sousa

Los dardos volverán a volar en Toro. Y esta vez lo harán por todo lo alto. Cerca de 200 jugadores llegados de distintos puntos de España tienen una cita los días 30 y 31 de octubre en la localidad zamorana, que durante dos jornadas se convertirá en punto de encuentro de los aficionados a este deporte.

El escenario será el Seminario de Toro, en la provincia de Zamora, que acogerá la segunda edición del Open de Dardos Ciudad de Toro.

Un campeonato que aspira a hacerse un hueco en el calendario y que contará con un invitado de excepción: José Augusto Oliveira de Sousa, una de las grandes figuras internacionales de esta disciplina.

Presentación del II Open de Dardos Ciudad de Toro Ayuntamiento de Toro

No todos los días se tiene la oportunidad de compartir competición con un deportista que ha estado entre los seis mejores del planeta.

El portugués José de Sousa alcanzó esa posición en 2022 y cuenta con un palmarés que habla por sí solo.

En 2020 conquistó el Grand Slam of Darts, uno de los torneos más prestigiosos del circuito profesional, y un año después fue subcampeón de la Premier League Darts. En 2023 alcanzó, además, los octavos de final del Campeonato Mundial de la PDC.

Su presencia será el gran reclamo de una competición que reunirá a jugadores de diferentes niveles, desde aficionados hasta competidores experimentados, todos unidos por una misma pasión y por el desafío de acertar en la diana.

El torneo arrancará el viernes 30 con las pruebas por parejas, mientras que el sábado 31 llegará el turno de las competiciones individuales, distribuidas en las categorías de nivel 1 y 2, femenina y amateur.

También habrá premios importantes. El vencedor recibirá 1.000 euros y una experiencia adicional valorada en 300 euros, mientras que las distintas categorías contarán con recompensas económicas, trofeos y diplomas.

Las inscripciones podrán formalizarse anticipadamente a través de las redes sociales del torneo o directamente en la mesa de control el mismo día de la competición.

Con cerca de 200 participantes previstos y un antiguo número seis del mundo como gran estrella, Toro aspira a consolidarse como una cita destacada para los amantes de los dardos, en un campeonato donde la puntería, la concentración y unos pocos milímetros pueden marcar la diferencia.