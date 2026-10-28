La contramanifestación contra el acto de Vox en Zamora, este martes J.L. Leal ICAL

El subdelegado del Gobierno en Zamora niega la "intimidación" en la protesta contra Vox: "No fueron agresivos"

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha negado este miércoles que se produjese "intimidación" en la contramanifestación al acto de Vox de este martes en la capital zamorana y ha asegurado que los manifestantes "estuvieron siempre controlados y no fueron agresivos".

Tras el anuncio del líder de Vox, Santiago Abascal, de presentar una querella contra el subdelegado por supuestamente "estar detrás de la intimidación" durante el acto de precampaña del partido celebrado este martes en la plaza de La Marina, el responsable institucional ha ofrecido una detallada explicación oficial sobre lo ocurrido.

Según ha señalado Blanco, en la Subdelegación "no se recibió ninguna comunicación ni solicitud formal para la realización de manifestaciones, concentraciones o protestas ni en las inmediaciones del acto de Vox ni en cualquier otro lugar de Zamora".

De este modo, descarta cualquier autorización o conocimiento previo de una concentración organizada.

Respecto al operativo desplegado, el subdelegado ha afirmado que "el dispositivo de seguridad establecido por la Policía Nacional de Zamora fue el que entendió como adecuado, compuesto por agentes uniformados y de información de paisano para garantizar el desarrollo del acto, del orden público y ser capaz de reaccionar ante cualquier incidente o episodio".

En cuanto a la evolución de los hechos, ha relatado la información recibida en tiempo real.

"Sobre las 19:10 horas nos informa la Policía Nacional de que está llegando gente y sin ninguna incidencia. Posteriormente, también nos informa de que agentes de la Policía Nacional han detectado a algunas personas profiriendo gritos en la parte de abajo de la fuente de La Marina", ha recordado.

Y ha señalado que "al ser zona de paso estaban mezcladas con otras personas que circulaban por el lugar".

La Policía actuó de inmediato, según el relato oficial.

"Por parte de la Policía Nacional de Zamora se alejó a la acera de enfrente a las personas que proferían gritos para que no interfirieran en el desarrollo del acto. Estas personas, sobre unas 20, proferían gritos, tenían algún silbato y una cazuela, no portaban ninguna bandera ni pancarta y no tuvieron ningún comportamiento agresivo", ha asegurado.

Blanco ha subrayado que la situación se mantuvo bajo control en todo momento.

"La Policía Nacional realizó algunas identificaciones, estas personas estuvieron siempre controladas y después se disolvieron sin generar ningún tipo de problema. El dispositivo de seguridad establecido detectó el suceso e inmediatamente adoptó medidas policiales oportunas para el desarrollo del acto y la garantía del orden público", ha añadido,

Con estas declaraciones, el subdelegado del Gobierno en Zamora responde a las críticas de Abascal, quien durante el acto había denunciado que se permitió a los protestantes acercarse "a muy poca distancia" e incluso lanzar objetos, y había contrastado la seguridad de los eventos de Vox con la de los del PSOE.

La versión oficial, en cambio, destaca que el grupo era reducido, alrededor de 20 personas, no portaba símbolos visibles de una manifestación organizada, no mostró agresividad y se disolvió sin incidentes tras las identificaciones y el alejamiento a la acera de enfrente.