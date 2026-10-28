Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora. Fotografía: Diputación de Zamora.

La Diputación inyecta 113.000 euros para la Semana Santa de Bercianos, folclore, atracción de empresas y el plan de bomberos

Inversión estratégica y múltiple en la provincia de Zamora. La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial ha dado luz verde este miércoles a una batería de acuerdos y subvenciones encaminados a blindar la cultura tradicional, proyectar el desarrollo económico del territorio y reforzar los medios de seguridad de los bomberos del Consorcio Provincial.

La suma total roza los 114.000 euros entre ayudas a entidades locales y licitaciones de equipamiento técnico.

En el bloque de alianzas culturales y de desarrollo, la institución supramunicipal distribuirá 60.000 euros en ayudas nominativas.

El grueso de estas ayudas irá a parar a tres frentes muy bien definidos. Por un lado, 15.000 euros servirán para reparar el tejado del Centro de Visitantes de la Semana Santa de Bercianos de Aliste, un rincón clave para cuidar y enseñar esta tradición declarada Bien de Interés Cultural.

Por otro, la Escuela de Danzas Doña Urraca recibirá 25.000 euros para que los más jóvenes sigan aprendiendo el folclore zamorano y llevándolo a festivales de toda España y del extranjero.

Además, la Diputación vuelve a aliarse con la Cámara de Comercio destinando 20.000 euros a la iniciativa 'Zamora Destino Vital', que busca vender las bondades de la provincia para atraer inversores, nuevos vecinos e incluso rodajes de cine y televisión.

La inversión se completa con un pellizco de más de 53.500 euros pensado para la seguridad de quienes nos cuidan: los bomberos del Consorcio Provincial.

A través de esta inyección económica, se adquirirán nuevos equipos de respiración autónoma, botellas de aire comprimido y un compresor de recarga, un material imprescindible para que los efectivos puedan intervenir en incendios y emergencias con todas las garantías de protección.