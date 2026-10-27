El alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, y el concejal de Turismo, Francisco Rodríguez, en el VI Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España, celebrado en la localidad coruñesa de Padrón Ayuntamiento de Toro

Toro participa en el VI Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España para impulsar las oportunidades del medio rural

El Ayuntamiento de Toro ha participado en el VI Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España, celebrado entre el 23 y el 25 de octubre en la localidad de Padrón (A Coruña), que ha reunido a representantes municipales, empresas e instituciones de todo el país.

El alcalde de Toro, Carlos Rodríguez Casares, y el concejal de Turismo, Francisco Rodríguez Díez, han asistido a este encuentro, que este año se ha celebrado bajo el lema 'Una red que multiplica', coincidiendo con el décimo aniversario de Pueblos Mágicos de España, red de la que forma parte la ciudad de Toro.

Durante las jornadas se han compartido experiencias e iniciativas relacionadas con el desarrollo rural, el turismo, la digitalización y la colaboración entre municipios y empresas, con el objetivo de generar nuevas oportunidades para los territorios.

Entre las propuestas presentadas destaca la iniciativa de Cisco, que ha anunciado una propuesta de 4.000 becas de formación tecnológica en ámbitos como la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

También han participado empresas como BBVA y Telefónica, aportando su experiencia en acompañamiento empresarial y transformación digital.

El encuentro ha servido, además, para poner en valor el patrimonio y la identidad de los municipios como elementos clave para impulsar el turismo y la economía local.

En esta edición se han incorporado 14 nuevos Lugares Mágicos de España, ampliando la red hasta los 32 enclaves.

Con su participación, Toro continúa formando parte de una red de municipios que comparten experiencias y trabajan para poner en valor sus recursos turísticos, culturales y patrimoniales, favoreciendo el intercambio de ideas y la colaboración para afrontar los retos del medio rural.

"Para Toro, formar parte de Pueblos Mágicos de España supone una oportunidad para seguir dando visibilidad a su riqueza histórica, patrimonial, cultural y gastronómica, así como también para compartir experiencias con otros municipios", declaró el regidor toresano.

Y aseguró que "esta participación permite reforzar la promoción de la ciudad, poner en valor sus recursos y explorar nuevas iniciativas que contribuyan a dinamizar la economía local y atraer visitantes".