Inauguración el nuevo curso de la Universidad de la Experiencia de la Universidad de Salamanca en el Teatro Principal de Zamora, este martes Ayuntamiento de Zamora

"Nunca es tarde para aprender": la Universidad de la Experiencia celebra 25 años en el Teatro Principal de Zamora

El Teatro Principal de Zamora ha sido el lugar donde la Universidad de Salamanca (USAL) ha inaugurado este martes el nuevo curso de la Universidad de la Experiencia en un acto al que acudió la concejala de Educación, Sara de la Higuera.

Esta edición cobra una especial relevancia para la ciudad, ya que el programa, destinado al aprendizaje y enriquecimiento personal de las personas mayores, celebra sus bodas de plata, conmemorando veinticinco años de compromiso ininterrumpido con la cultura y la enseñanza.

Durante su intervención, De la Higuera dio una cálida bienvenida a todos los alumnos, elogiando su inagotable curiosidad y su apuesta por la reflexión frente a la inmediatez de los tiempos actuales.

Bajo la premisa de que "nunca es tarde para aprender", la concejala calificó de "inspirador" el hecho de que tantas personas mantengan intactas las ganas de descubrir y compartir, subrayando que el aprendizaje es un proceso que acompaña al ser humano durante toda la vida y la mejor herramienta para mantenerse conectado con el mundo.

Asimismo, la edil aprovechó el acto para poner en valor el papel de las universidades y la educación pública como pilares fundamentales para construir una sociedad "más libre, más igualitaria y con más oportunidades para todos y todas".

Finalmente, De la Higuera deseó a los asistentes un curso lleno de descubrimientos, recordando que la Universidad de la Experiencia trasciende los propios contenidos académicos para convertirse en un espacio vital de encuentro, amistad e inclusión donde queda demostrado que la curiosidad no tiene edad.

La Universidad de la Experiencia de la USAL en su campus de Zamora es una iniciativa enmarcada en el Programa Interuniversitario impulsado junto a la Junta de Castilla y León, dirigida a personas mayores de 55 años.

Su objetivo principal es democratizar el conocimiento, fomentar el envejecimiento activo y promover la plena integración de los mayores en el ámbito universitario, acercándoles la cultura y la ciencia para favorecer su desarrollo personal y social en la ciudad.