Ruperto Prieto y David Gago durante la presentación de Truco o Trato y los bonos del comercio solidario de Zamora. Ayto Zamora

Llegan los bonos del comercio solidario de Zamora para personas desempleadas con descuentos de hasta 60 €

El Ayuntamiento de Zamora, la Asociación de Empresarios del Comercio (Azeco) y la CEOE han lanzado este martes, 27 de octubre, dos iniciativas para dinamizar las compras en el comercio local durante las próximas semanas.

En la presentación han intervenido el concejal de Promoción Económica, David Gago, y el presidente de Azeco, Ruperto Prieto, que han destacado la importancia del trabajo conjunto y la colaboración del Servicio Público de Empleo (ECyL) para la gestión y verificación de las solicitudes de los bonos.

En primer lugar están los bonos del comercio solidario, para el que se ha destinado un presupuesto total de 150.000 euros que se distribuyen en 10.000 bonos de 15 euros cada uno.

Estos están dirigidos exclusivamente a personas que se encuentran en situación de desempleo. Dicha campaña se pondrá en marcha este 28 de octubre y se prolongará hasta el próximo 25 de noviembre.

Los bonos pueden solicitarse en la web www.sumaysiguezamora.es y cada beneficiario podrá descargar un máximo de cuatro, hasta 60 euros en total.

Cada bono adquirido permite subvencionar, como mínimo, el 50% de la compra. De esta manera, los beneficiarios tendrán un descuento de 15 euros por cada 30 euros de gasto mínimo, 30 en 60 euros, 45 en 90 euros y 60 en 120 euros o superior.

Pueden ser intercambiados en alguno de los 200 comercios participantes y una vez solicitados, los bonos tendrán una validez de una semana desde su emisión.

En caso de no utilizarse, se desactivarán y volverán a la bolsa común para que otros usuarios tengan la oportunidad de solicitarlos.

Se estima, según los datos que se han aportado en la presentación, que el impacto económico real en el tejido comercial de Zamora rondará los 400.000 euros, ya que muchas de las compras hechas con estos bonos responden a gastos de mayor volumen previos a la Navidad.

Por otro lado está el retorno de la acción Truco o Trato, que está impulsado por comerciantes y vecinos con el respaldo del Ayuntamiento de Zamora y Azeco.

Esta campaña tendrá lugar en la tarde del viernes 31 de octubre y la mañana del sábado 1 de noviembre, con motivo de la festividad de Halloween.

El objetivo es acercar el comercio de proximidad al público infantil y familiar. Los niños disfrazados tendrán la oportunidad de acudir a las tiendas participantes a pedir golosinas.

Habrá 200 establecimientos colaboradores en esta actividad, los cuales estarán pertinentemente identificados con cartelería en sus escaparates y difundidos en las redes sociales de Azeco y el Consistorio zamorano.

Durante la comparecencia, los representantes de Ayuntamiento y Azeco han remarcado que estas medidas no solo generan dinamismo económico y beneficio social, sino que resultan fundamentales para crear y consolidar hábitos de consumo de proximidad frente a las compras en plataformas en línea.

En este sentido, han hecho un hincapié especial en la importancia de vincular a las nuevas generaciones con el comercio local, garantizando el trato personalizado, el asesoramiento y la calidad que caracterizan a los establecimientos de Zamora.