La Guardia Civil en el momento de la detención de la progenitora en la comarca de Tierra de Campos en Zamora. Guardia Civil

Detenida una madre en Zamora tras escapar con sus tres hijos al perder la tutela: la abuela y un vecino, también investigados

Agentes de la Guardia Civil de Zamora han detenido el pasado mes de septiembre en una localidad de la comarca de Tierra de Campos a una madre de tres menores por la presunta sustracción de los mismos.

Las pesquisas de los agentes, pertenecientes al área de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Zamora, comenzaron tras ser requeridos por la Sala Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villalpando tras una denuncia interpuesta por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

Es este organismo el que asumió la tutela de los menores tras el procedimiento correspondiente, pero la madre, una vez recibió la resolución, abandonó el domicilio habitual y desapareció junto a sus tres hijos.

Las gestiones de los agentes de la Policía Judicial permitieron localizar el paradero de la madre y de los tres menores supuestamente sustraídos, siendo la progenitora detenida y posteriormente puesta a disposición judicial.

Además del arresto de la madre, también fue investigada la abuela por su presunta participación en los hechos, así como un vecino que supuestamente habría colaborado con ellas.

En la operación también han participado el equipo territorial de la Policía Judicial de Benavente, agentes del puesto de la Guardia Civil de Villalpando y otras unidades del Instituto Armado.

Las diligencias instruidas, junto a la detenida, fueron puestas a disposición de la Sala de Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villalpando encargado de la causa.