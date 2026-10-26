Coche siniestrado tras el aparatoso suceso en Vega de Tera. Diputación de Zamora. Meta.

Rescatado un conductor herido y atrapado en su coche tras sufrir un accidente en la autovía A-52 a la altura de Vega de Tera

Susto este domingo en la Autovía de las Rías Baixas. Los bomberos del parque provincial de Rionegro del Puente tuvieron que emplearse a fondo a última hora de la tarde tras registrarse un aparatoso accidente de tráfico en el kilómetro 39 de la A-52, a la altura de Vega de Tera y en sentido Galicia.

La alarma saltó sobre las seis de la tarde, cuando un turismo se salió de la calzada por causas que se investigan.

A consecuencia del impacto, el único ocupante del coche quedó atrapado en el interior del mismo.

Imágenes del turismo tras el siniestro en la A-52. Diputación de Zamora. Meta.

Aunque el hombre no perdió la consciencia en ningún momento, el fuerte golpe le provocó magulladuras por todo el cuerpo y una posible fractura en la muñeca.

Rescate a contrarreloj

Hasta el punto del accidente se desplazaron rápidamente los bomberos de la Diputación de Zamora. Tras estabilizar la zona, los efectivos rescataron y extrajeron al conductor de forma segura.

Nada más ser liberado, los servicios sanitarios le prestaron las primeras atenciones a pie de autovía antes de evacuarlo en ambulancia al Hospital de Benavente.