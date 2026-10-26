Rescatado un conductor herido y atrapado en su coche tras sufrir un accidente en la autovía A-52 a la altura de Vega de Tera
Efectivos del parque provincial de Rionegro del Puente liberaron al herido, que presentaba diversos golpes y una posible fractura, para su posterior traslado al centro hospitalario benaventano.
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Susto este domingo en la Autovía de las Rías Baixas. Los bomberos del parque provincial de Rionegro del Puente tuvieron que emplearse a fondo a última hora de la tarde tras registrarse un aparatoso accidente de tráfico en el kilómetro 39 de la A-52, a la altura de Vega de Tera y en sentido Galicia.
La alarma saltó sobre las seis de la tarde, cuando un turismo se salió de la calzada por causas que se investigan.
A consecuencia del impacto, el único ocupante del coche quedó atrapado en el interior del mismo.
Aunque el hombre no perdió la consciencia en ningún momento, el fuerte golpe le provocó magulladuras por todo el cuerpo y una posible fractura en la muñeca.
Rescate a contrarreloj
Hasta el punto del accidente se desplazaron rápidamente los bomberos de la Diputación de Zamora. Tras estabilizar la zona, los efectivos rescataron y extrajeron al conductor de forma segura.
Nada más ser liberado, los servicios sanitarios le prestaron las primeras atenciones a pie de autovía antes de evacuarlo en ambulancia al Hospital de Benavente.