Mañueco pide ir "pueblo a pueblo, derribar el muro infame del sanchismo y empezar la reconstrucción de España"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco clausura en Zamora, un acto político del PP de Zamora, junto al Presidente provincial, José María Barrios. JL Leal Ical

El presidente del Partido Popular (PP) en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha invitado a los alcaldes, concejales y militantes de su partido este lunes, 26 de octubre, a ir "pueblo a pueblo" para "derribar de una vez ese muro infame del sanchismo y empezar la etapa de reconstrucción de España" tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo ha señalado durante un acto político de precampaña en Zamora, donde ha estado acompañado por el presidente provincial del PP y cabeza de lista por este territorio al Senado, José María Barrios, y la número 1 de la lista al Congreso de los Diputados, Elvira Velasco.

Durante su intervención, Mañueco ha solicitado a los miembros de su partido alcanzar los 46.196 votos que logró el PP en la provincia de Zamora en las últimas elecciones generales, para así aportar su "granito de arena" al objetivo de alzar a Alberto Núñez Feijóo hasta La Moncloa.

"Hay que ventilar la casa, hay que poner en marcha un nuevo proyecto de concordia y convivencia en común", ha resaltado. Para ello, ha considerado esencial "demostrar esa capacidad de movilización" que permita "pasar de este Gobierno fracasado, incompetente, inútil y turbio a uno eficaz con el liderazgo de Feijóo".

El acto ha tenido también un importante componente municipalista, pues muchos de los asistentes han sido alcaldes y concejales del PP en los 248 municipios de la provincia de Zamora. Precisamente, Mañueco ha avanzado que la "inmensa mayoría" seguirán en sus cargos a partir de los comicios locales de mayo de 2027 y ha asegurado que "el año que viene tendréis una alcaldesa más".

En este punto, se ha referido a Elvira Velasco, quien también será la candidata a la Alcaldía en esas próximas elecciones. El líder del PPCyL ha ensalzado a su vez la "buena política" que necesita España, la que "tiene que servir para construir, que se ejerce también desde la serenidad, con ideas claras y firmeza".

Un concepto que, a su juicio, representa el líder nacional del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno de España. "Todos tenemos muchas ganas de ver a Sánchez fuera de La Moncloa, pero cómo gestionamos el día después, quién se hace cargo, que es lo difícil. Eso no lo hace cualquiera y, en mi opinión solo hay una persona capaz y se llama Alberto Núñez Feijóo", ha añadido.

"Acompañar a Feijóo"

Es en la consecución de esa meta el motivo por el que se han dado cita en Zamora, para "acompañar a Feijóo en su camino a La Moncloa" porque "todo el mundo tiene claro que el proyecto del PP es el que ofrece la estabilidad, la certidumbre, la ilusión y el futuro, con una política económica eficaz que sirve para fortalecer los servicios públicos y ayudar a las personas y a las familias".

Mañueco ha defendido que el 29-N es "muy serio lo que nos estamos jugando, que es el futuro de España" y poder "recuperar la igualdad y la cohesión entre todos los territorios, que Sánchez se la ha cargado por las exigencias de los separatistas".

El también presidente de Castilla y León ha llamado a cambiar la política económica del líder del PSOE que "nos abrasa con impuestos y nos asfixia con la inflación", además de terminar con "el atraco de la financiación autonómica que Sánchez ha pactado con Junqueras".

Proyectos para Zamora

Centrando el mensaje en Zamora, Mañueco se ha referido a los "agravios" del Gobierno con la provincia y ha reivindicado tres de los proyectos que en estos ocho años han sufrido el "olvido" del presidente de España.

Por un lado ha nombrado la autovía A-11 hasta la frontera con Portugal y ha defendido la recuperación de las frecuencias del AVE, que pare en Sanabria y se ponga en marcha de nuevo el tren madrugador. Por último, ha puesto el foco en "tomarse en serio" la reapertura de la Ruta de la Plata.

Y, para cambiar todo esto, ha pedido un Gobierno del PP que se basa "en el modelo que tenemos aquí, en Castilla y León". "Estamos en los puestos de cabeza en la gestión de los servicios públicos, de la sanidad, educación, servicios sociales, atención a los mayores y a los dependientes", ha presumido.

De esta manera, ha sostenido que todo ello "no es casualidad, es porque hay buena gestión". "Mientras Sánchez reduce las frecuencias de los trenes o las paradas de los autobuses, nosotros tenemos autobús público gratis de la Junta gracias a la tarjeta Buscyl", ha puntualizado.

Por último, ha incidido en que "quien es el culpable del problema no puede ser el responsable de la situación", en referencia a Sánchez, y ha ensalzado la labor del Gobierno regional para "gestionar, hacer política, crear oportunidades, generar más empleo y mejorar la calidad de vida" para exportar ese modelo a La Moncloa.