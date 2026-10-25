El obispo de Zamora, Fernando Valera, junto a los últimos claretianos. Diócesis de Zamora

Zamora despide a los claretianos 125 años después: "Gracias por haber sido germen de fe para tantas generaciones"

La comunidad educativa del Colegio Corazón de María, la Diócesis y la sociedad zamorana han despedido este fin de semana a los misioneros claretianos después de 125 años asentados en la ciudad, a quienes les han dado las gracias "por haber sido germen de fe para tantas generaciones".

Así lo ha trasladado el obispo de Zamora, Fernando Varela, durante su homilía en la eucaristía de acción de gracias. Una historia de esta comunidad religiosa en la ciudad zamorana que representa "125 años de entrega" y "una huella que permanece".

Según ha destacado la Diócesis de Zamora, la despedida reúne "la gratitud de muchas generaciones". "La de quienes aprendieron en sus aulas, encontraron una palabra de consuelo o descubrieron, a su lado, un camino de fe", han incidido.

El acto central de despedida tuvo lugar este pasado sábado, 25 de octubre, en la Catedral de Zamora, donde se celebró la eucaristía bajo la presidencia del obispo.

Todo ello sirvió para dar "gracias" a los claretianos por estos 125 años de "educación, evangelización y servicio", en el marco de una despedida que "deja tristeza, pero también una herencia que cuidar".

"Su carisma sigue vivo en el Colegio Corazón de María, en sus educadores y en tantas personas que han recibido algo de su entrega", señalan desde la Diócesis zamorana.

El centro educativo, por su parte, ha destacado que su despedida se ha enmarcado con su 125 aniversario de presencia, coincidiendo además con el 24 de octubre, festividad del Padre Claret, patrón del colegio.

"Un emotivo homenaje a tantos años de entrega, servicio misionero y compromiso educativo, compartido con toda la comunidad educativa en diferentes actos celebrados en el centro y en la Catedral de Zamora", han sostenido.

También se ha inaugurado y bendecido la biblioteca del colegio, que ha recibido el nombre de los claretianos como "homenaje permanente a su legado".

"125 años dejando huella en Zamora. Una historia que continúa viva en cada aula, en cada corazón y en cada generación", han apuntado.