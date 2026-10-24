Fachada exterior del antiguo palacio provincial de la Diputación de Zamora. Diputación de Zamora

La Diputación de Zamora adjudica la segunda fase de la conversión del antiguo palacio provincial en sala expositiva

La Diputación de Zamora ha adjudicado por 565.338,34 euros, IVA incluido, a Restauración de Edificios, Artesonados y Retablos Alonso S.A. (Rearasa) las obras de la fase II para adaptar el antiguo palacio provincial como sala de exposiciones.

Esto implica una rebaja del 6,10% con respecto a lo presupuestado en la licitación, que rondaba los 600.000 euros, que, en cifras absolutas, implican una reducción de 36.596 euros de ahorro para las arcas provinciales.

Esta actuación, además, cabe resaltar que está íntegramente financiada por la Diputación de Zamora y convertirá este edificio de la calle Ramos Carrión en un espacio cultural de referencia para ciudad y provincia.

El proyecto recuperará y pondrá en valor el inmueble histórico, abriendo nuevos espacios al disfrute de visitantes y vecinos.

La intervención contempla la transformación de la antigua sala de recaudación en un moderno espacio de exposiciones temporales, preparado para acoger muestras de los fondos propios como de exposiciones itinerantes de especial interés cultural.

Para asegurar las condiciones adecuadas de conservación y exhibición de obras, el espacio contará con sistema de climatización, iluminación técnica adaptada a las necesidades expositivas, videovigilancia y sistemas de seguridad.

También tendrá una instalación eléctrica renovada y las dependencias técnicas necesarias para el funcionamiento del inmueble. Destaca, a su vez, la intervención en los accesos desde la calle Alfonso XII, para mejorar las condiciones de evacuación con respecto a la normativa vigente y para facilitar la entrada de público y salida de las piezas de gran formato.

Para ello, se va a construir una nueva escalera adaptada e instalarán un montacargas, permitiendo el transporte de las obras entre las diferentes plantas del edificio de forma eficiente y segura.

Se actuará, a su vez, en las distintas zonas de circulación y en la planta semisótano para mejorar la accesibilidad general del edificio y adecuarlo a su futura utilización pública.

Estas mejoras permitirán disponer de espacios más funcionales y preparados para albergar exposiciones de distintas características, facilitando tanto el trabajo técnico como la experiencia de los visitantes.

La intervención incluye también trabajos destinados a garantizar la conservación del inmueble y solucionar problemas que afectan a algunos de sus elementos constructivos.

Entre las actuaciones previstas destaca la sustitución de un forjado de madera dañado por la humedad y el ataque de xilófagos, con el fin de eliminar una patología activa que podría comprometer elementos patrimoniales situados en las plantas superiores.

Además, se renovarán los aseos, se actualizarán diversas instalaciones y se acondicionarán los espacios técnicos imprescindibles para el correcto funcionamiento del futuro centro expositivo.

La actuación afectará aproximadamente a 500 metros cuadrados del inmueble y se desarrollará bajo control arqueológico permanente, debido al elevado valor histórico del edificio y a su ubicación dentro del Conjunto Histórico de Zamora.

Esta adjudicación constituye la segunda fase de un proyecto más amplio de recuperación y adaptación del antiguo palacio provincial, dirigido a reforzar la dimensión cultural del inmueble y abrir nuevos espacios históricos al público con las debidas garantías de seguridad, accesibilidad y conservación.

La Diputación continúa así avanzando en la puesta en valor de uno de los edificios más representativos de la ciudad, adaptándolo a las necesidades actuales sin renunciar a la protección de sus valores arquitectónicos y patrimoniales.

Paralelamente, se encuentran en ejecución las obras correspondientes a la primera fase de accesibilidad y adecuación del edificio, adjudicadas también a la empresa Restauración de Edificios, Artesonados y Retablos Alonso, S.A. (REARASA), por un importe de 538.342,61 euros, IVA incluido.

Esta primera intervención permitirá crear una Oficina de Turismo conjunta entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Zamora, incorporando un elevador accesible, un nuevo vestíbulo, despachos de atención al público, espacios audiovisuales y zona wifi. También contempla mejoras de eficiencia energética y la restauración de zonas afectadas por humedades.

La solución de accesibilidad incluye un recorrido adaptado desde la calle Alfonso XII, mediante la instalación de un elevador de doble embarque y una nueva escalera de acceso al vestíbulo principal.

Asimismo, se reorganizarán los actuales aseos para habilitar un baño adaptado, un espacio técnico destinado a comunicaciones y dependencias para el personal.

La ejecución de ambas fases permitirá avanzar de forma coordinada en la recuperación del inmueble, combinando la mejora de los servicios de atención al visitante con la creación de nuevos espacios destinados a la actividad cultural.

El antiguo palacio provincial ocupa una posición privilegiada en el corazón del casco histórico de Zamora, junto a la plaza de Viriato y muy próximo a la plaza Mayor. Su entorno concentra algunos de los principales equipamientos culturales e institucionales de la ciudad, como la sede de la Diputación Provincial, el Parador de Turismo, el Archivo Provincial, el Museo Etnográfico de Castilla y León, el Teatro Ramos Carrión y el Obispado.

Situado entre las calles Ramos Carrión y Alfonso XII, el inmueble dispone de una parcela de 1.106 metros cuadrados y constituye uno de los edificios históricos más representativos del patrimonio provincial.

Con las actuaciones previstas en ambas fases, la Diputación de Zamora impulsa un proyecto de recuperación patrimonial que permitirá dotar al antiguo palacio provincial de mejores condiciones de accesibilidad, eficiencia energética y funcionalidad, al tiempo que se amplían sus posibilidades de uso cultural.

El objetivo es recuperar para la ciudadanía un inmueble emblemático, convertirlo en un espacio abierto y accesible y reforzar la oferta expositiva de la capital zamorana, contribuyendo a la dinamización cultural y turística de la ciudad y de toda la provincia.