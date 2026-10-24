El Ayuntamiento del municipio zamorano de Pereruela y el alcalde, David Lagarejos, en un montaje de EL ESPAÑOL Archivo

Archivada la causa penal contra el alcalde de Pereruela por presunta malversación y tráfico de influencias

El Tribunal de Instancia de Zamora, número 3 de la Sección Civil y de Instrucción, acordó archivar la causa penal seguida contra el alcalde de Pereruela, David Lagarejos, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, en relación con el pago de dos facturas de combustible con cargo al Ayuntamiento.

La investigación se centraba en dos repostajes de combustible correspondientes a vehículos particulares vinculados a miembros de la Corporación municipal.

En un auto del 5 de octubre de 2026, la jueza concluye que las diligencias practicadas “no permiten acreditar suficientemente la comisión de un delito de malversación” y que los hechos investigados no pueden constituir un delito de tráfico de influencias, según destacaron fuentes del Partido Popular de Zamora.

Sin reparos

La resolución señala que los repostajes respondían a desplazamientos autorizados y que el anterior secretario-interventor “no había formulado reparos” a esos gastos. Asimismo, indica que el combustible se destinó a usos relacionados con la actividad municipal y que “no consta que se produjera un perjuicio económico” al Ayuntamiento de Pereruela.

Uno de los repostajes estaba relacionado con la utilización de una furgoneta particular para transportar las sillas necesarias para la celebración de ‘Alfareruela’, un evento popular organizado en el municipio.

Según expuso la defensa durante la instrucción, el alcalde “puso gratuitamente a disposición del alguacil municipal una furgoneta de sus padres para facilitar el transporte de unas 500 sillas y realizar los desplazamientos necesarios” para la preparación y recogida del mobiliario.

La defensa sostuvo que esta colaboración permitió atender las necesidades del evento “sin que el alcalde obtuviera un beneficio económico personal”, según las mismas fuentes.