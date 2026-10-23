Entrega del reconocimiento a los bomberos del Ayuntamiento de Zamora.

Entrega del reconocimiento a los bomberos del Ayuntamiento de Zamora. Fotografía: Ayuntamiento de Zamora.

Zamora

Los bomberos del Ayuntamiento de Zamora reciben una Mención Honorífica por su labor en los incendios de Porto y Puercas

El sargento Martín Ramos y el cabo Marcelino Hernández han recogido el reconocimiento en representación del conjunto del servicio.

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El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Zamora ha recibido una Mención Honorífica de la Junta de Castilla y León en reconocimiento a la labor desarrollada durante la campaña de incendios forestales de 2025.

La distinción, concedida al conjunto del cuerpo, ha sido recogida por el sargento Martín Ramos y el cabo Marcelino Hernández, en representación de todos sus compañeros, durante el acto de entrega de las Medallas al Mérito de la Protección Civil.

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Con este reconocimiento, la Junta de Castilla y León pone en valor la participación de los bomberos municipales en las labores de extinción de los incendios forestales que marcaron el verano de 2025, así como su esfuerzo, profesionalidad y compromiso en unas circunstancias de especial dificultad.

Felicitación del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Zamora se quiere trasladar la felicitación a toda la plantilla del servicio, destacando su implicación en las tareas de extinción y su disposición para colaborar en situaciones de emergencia que requieren la coordinación de diferentes administraciones y servicios de intervención.

El concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana, David Gago, ha destacado la importancia de este reconocimiento colectivo, que permite visibilizar el trabajo de los profesionales del parque municipal y agradecer su dedicación durante una campaña de incendios especialmente exigente y en el día a día.

El Ayuntamiento subraya que esta Mención Honorífica constituye un reconocimiento al esfuerzo compartido de todos los integrantes del servicio, cuya preparación, experiencia y vocación de servicio público resultan fundamentales para afrontar situaciones de emergencia.

Asimismo, el Consistorio quiere hacer extensivo su agradecimiento a todos los profesionales y servicios de emergencia que participaron en la lucha contra los incendios forestales de 2025, poniendo en valor la importancia de la cooperación y el trabajo conjunto.