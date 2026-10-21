El deporte base toma el bosque de Valorio: Zamora estrena su primer duatlón cross para categorías inferiores

El pulmón verde de Zamora calienta motores para una jornada dedicada íntegramente al deporte base. Este sábado, 24 de octubre, el Bosque de Valorio acogerá la primera edición del Duatlón Cross de Menores Ciudad de Zamora, una cita organizada por el Club Triatlón Duero en colaboración con el Ayuntamiento de Zamora y Caja Rural de Zamora que ya roza los 110 inscritos de toda la comunidad.

La presentación oficial de la prueba ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Zamora. La iniciativa nace como respuesta al continuo crecimiento de la cantera del club organizador, que en los últimos ocho años ha pasado de tener apenas 4 alumnos a superar los 50 jóvenes en su escuela.

El concejal de Hacienda, Diego Bernardo, ha celebrado la puesta en marcha de este tipo de eventos orientados a la infancia, destacando que "aúna valores como el compromiso, la superación y el trabajo en equipo", primando la convivencia sobre los resultados.

Por su parte, Laura Huertos, representante de Caja Rural de Zamora, ha reiterado el compromiso de la entidad con la cantera local anticipando una "jornada de fiesta alrededor del deporte".

Recorridos adaptados, música y sorpresas

La competición arrancará a las 15:30 horas desde la Casa del Parque y abarcará desde la categoría prebenjamín hasta juvenil, incluyendo a deportistas federados y no federados de Zamora, Salamanca, Valladolid y Segovia.

Las pruebas combinarán un primer sector de carrera a pie por las inmediaciones del arroyo Valderaduey, un tramo en bicicleta de montaña por los senderos cercanos a la Fuente de Félix Rodríguez de la Fuente y un último esfuerzo a pie antes de cruzar la meta.

Cartel I Duatlón Cross de Menores 'Triduero'. Triatlón Duero.

Desde la junta directiva del Club Triatlón Duero —representada por Álvaro Hernández, Begoña Madrigal y Alejandro Montalvo— han invitado a todas las familias a sumarse al evento, que contará con la animación de un 'speaker', ambientación musical, un castillo hinchable para los más pequeños y sorteos de regalos entre los participantes y el público asistente.