El SOS de las autoescuelas de Zamora: un solo examinador, 1.200 alumnos en lista de espera y cancelaciones masivas

Situación límite en la Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora. La Asociación Provincial de Autoescuelas ha dicho "basta" tras el colapso del servicio de exámenes, que mantiene atrapados a cerca de 1.200 alumnos pendientes de obtener su carnet de conducir.

La baja médica de uno de los dos únicos examinadores destinados en la provincia ha dejado a todo el territorio con un solo efectivo en activo, provocando una cascada de cancelaciones masivas que ha dejado en tierra a más de un centenar de aspirantes que ya tenían fecha y hora asignadas.

El impacto del recorte de personal se ha sentido con dureza en los últimos días: desde el pasado jueves 8 de octubre se han suspendido decenas de pruebas de circulación y este pasado martes 13 de octubre se anularon también los exámenes de pista para motocicletas.

Las empresas del sector denuncian que la fragilidad del servicio es inasumible, ya que una simple ausencia laboral basta para congelar por completo la actividad en toda la provincia.

Riesgo real de perder las ayudas autonómicas de hasta 900 euros

El presidente de la patronal zamorana, José Miguel Crespo, ha tildado la coyuntura de "inadmisible", recordando que los alumnos reorganizan sus vidas laborales y académicas para acudir a las pruebas.

A las molestias personales y operativas para las autoescuelas —que se ven incapaces de fijar nuevos calendarios— se suma ahora una importante amenaza económica para los jóvenes.

La reciente convocatoria de ayudas de la Junta de Castilla y León contempla subvenciones de hasta 900 euros para la obtención del permiso B, siempre que los aspirantes aprueben entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2026.

Al ritmo actual de cancelaciones, decenas de solicitantes corren el riesgo de no poder examinarse a tiempo y perder la ayuda.

Por todo ello, el sector exige a la Dirección General de Tráfico (DGT) un envío urgente de examinadores de refuerzo, la cobertura inmediata de la baja y un plan de choque para recuperar las pruebas suspendidas.