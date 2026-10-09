Guardias civiles del Seprona investigando uno de los incendios ya apagados. Guardia Civil de Zamora.

Detenido el autor de una quema ilegal que arrasó 25 hectáreas en Cerezal de Aliste y lo intentó en Santa Eufemia del Barco

Golpe de la Guardia Civil a la delincuencia ambiental en la provincia. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Zamora han procedido a la detención de dos personas como presuntas autoras de sendos incendios forestales originados durante el pasado mes de septiembre, en plena época de Riesgo Alto decretada en toda la Comunidad de Castilla y León.

El primero de los arrestos responde al grave siniestro forestal declarado el 21 de septiembre en el término municipal de Cerezal de Aliste. Las llamas llegaron a calcinar más de 25 hectáreas de superficie y obligaron a declarar el Índice de Gravedad Potencial IGR-1.

La inspección técnico-ocular realizada conjuntamente por el Seprona y los especialistas en Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León situó el punto de inicio en el interior de una parcela de recreo perimetrada.

Allí, el propietario realizaba una quema no autorizada de restos vegetales y matorral; al descontrolarse el fuego y no contar con medios mínimos para atajarlo, las llamas se propagaron sin control por el monte. El hombre fue detenido por imprudencia grave.

La segunda intervención se ha saldado con la detención de un vecino de la comarca de Tierra de Alba como presunto autor intencionado del fuego registrado el 7 de septiembre en Santa Eufemia del Barco. En este caso, el incendio se declaró a las 21:22 horas con tres focos de inicio simultáneos.

La investigación determinó la aplicación directa de llama en el terreno e identificó al sospechoso en el área de origen en el momento del inicio del fuego.

La rápida intervención de los equipos de extinción y la Guardia Civil evitó una tragedia mayor, limitando los daños a unos 3.000 metros cuadrados de monte bajo y arbolado.

Ambos detenidos han sido puestos a disposición de los Tribunales de Instancia de Guardia en Zamora.

Desde la Guardia Civil se recuerda que la Época de Alto Riesgo de Incendios Forestales continúa activa hasta el próximo 12 de octubre, periodo en el que está prohibida cualquier quema sin autorización, y se subraya que el Código Penal contempla penas de hasta 20 años de prisión para los autores de este tipo de delitos.