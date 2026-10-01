El presidente de la Diputación, Javier Faúndez; el vicepresidente, Víctor López de la Parte; el presidente y el secretario de la Asociación para la Promoción y Exaltación de la Capa Alistana, Andr​​és Castaño y Mariano Fernández; la representante de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos; el teniente de alcalde de Alcañices, Jesús María Lorenzo, y el autor de la nueva escultura. Diputación de Zamora.

Alcañices inmortaliza la Capa Alistana con una escultura al pastor en la XIII fiesta de su exaltación

La villa de Alcañices se convertirá el próximo 8 de noviembre en el epicentro de la tradición y la identidad zamorana con la celebración del XIII Día de la Exaltación de la Capa Alistana.

Una cita plenamente consolidada en el calendario comarcal que este año guarda un significado muy especial: la inauguración en la Plaza Mayor de la localidad de una escultura a tamaño natural dedicada a la figura del pastor alistano ataviado con su icónica prenda de paño.

La puesta de largo de la jornada se ha celebrado este jueves en el Salón de Plenos de la Diputación de Zamora con la presencia de su presidente, Javier Faúndez, el vicepresidente primero, Víctor López de la Parte, el teniente de alcalde de Alcañices, Jesús María Lorenzo, y representantes de la Asociación para la Promoción y Exaltación de la Capa Alistana (APECA) y de Caja Rural de Zamora.

Coincidiendo como es habitual con el domingo más cercano a la festividad de San Martín de Tours —patrón de la capa—, la fiesta regresa al municipio que la vio nacer en su primera edición y que sirvió de refugio tras el parón de la pandemia.

El gran atractivo de esta décimo tercera edición será la escultura realizada en forja en frío por el artesano y divulgador de las mascaradas José Javier Sánchez. La obra, de 1,75 metros de altura y elaborada con materiales de labranza reciclados, luce un acabado en óxido que imita el tono pardo característico de la prenda alistana.

Además, Sánchez ha diseñado un zurrón y un bastón extraíbles que podrán intercambiarse por un farol durante los días de Semana Santa.

XIII Día de Exaltación de la Capa Alistana. Diputación de Zamora.

"Es un orgullo asumir este reto que en su día me encomendó el recordado Ricardo Flecha", ha confesado el autor.

La fiesta, que contará con la periodista Martina Carrión (La 8 Zamora) como pregonera, rendirá este año un caluroso homenaje a Benita de la Iglesia Izquierdo, artesana al frente del Taller Galanuras de Zamora, por su incansable labor en favor de la indumentaria tradicional.

El programa festivo se articulará en torno a la iglesia parroquial de La Asunción y la propia Plaza Mayor, amenizado por los sones del Grupo Folclórico Manteos y Monteras, los Tamborileros de Zamora y los Gaiteros de Trabazos, reafirmando a la capa no solo como un refugio contra el frío de la raya, sino como el mayor símbolo de orgullo intergeneracional de Aliste.