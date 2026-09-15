Fallece el histórico socialista zamorano Antidio Fagúndez Viñas, padre del secretario general del PSOE de Zamora

El histórico socialista zamorano Antidio Fagúndez Viñas junto a su hijo, el secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, y el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, durante el 15º Congreso del PSOE de Zamora, en marzo de 2025 PSOE de Castilla y León

El PSOE de Zamora ha comunicado este martes su profundo pesar por el fallecimiento de Antidio Fagúndez Viñas, padre del secretario general provincial y diputado nacional Antidio Fagúndez Campo, y militante histórico de la organización.

En un comunicado, el PSOE zamorano ha trasladado todo su cariño a Antidio y a su familia en estos momentos de profundo dolor. La formación ha destacado que Fagúndez Viñas formó parte de la propia historia del partido en la provincia, con una larga trayectoria de vinculación y compromiso con los valores socialistas.

Antidio Fagúndez Viñas pertenecía a una estirpe de militantes socialistas zamoranos vinculados al mundo rural.

Era hermano de Eugenia Fagúndez, histórica concejala y teniente de alcalde de Andavías, fallecida el pasado mes de junio, y formaba parte de aquella generación de zamoranos que emigraron a Alemania en los años 50 y 60 y regresaron a finales de los 70, coincidiendo con el inicio de la democracia y la reconstitución del PSOE en la provincia.

Su hijo, nacido en Alemania en 1976, ostenta la Secretaría General del PSOE de Zamora desde octubre de 2017.

La capilla ardiente se instalará a partir de esta tarde en el Tanatorio Duero de Zamora, donde familiares, amigos y compañeros podrán despedirse. Descanse en paz.