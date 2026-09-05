Tensión por las llamas de un incendio forestal cerca de una nave en Las Torres de Aliste

Los Bomberos del Parque Tierras de Aliste han intervenido, en la noche de este viernes, en un incendio forestal en Las Torres de Aliste que amenazaba a una nave próxima, como han informado fuentes de la Diputación de Zamora.

Los Bomberos del Parque Tierras de Aliste del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de la Diputación de Zamora, con base en San Vitero, intervinieron anoche en un incendio forestal en Las Altas Torres de Aliste, anejo del Ayuntamiento de Mahíde.

La intervención ha permitido evitar que el fuego afectara a una nave próxima y las llamas únicamente calcinaron rastrojos, como apuntan fuentes de la Diputación de Zamora.

El Centro de Emergencias de Castilla y León 112 alertó a los efectivos del Consorcio a las 21:30 horas. Tras recibir el aviso sobre un incendio declarado en las proximidades de una nave.

Los bomberos se desplazaron hasta el lugar con el fin de participar en las labores de extinción y control del incendio, trabajando para evitar que las llamas pudieran propagarse y alcanzar la instalación situada junto a la zona afectada.

Finalmente, el fuego quedó limitado a una superficie de rastrojos, sin que se produjeran daños en la nave próxima ni se registraran mayores consecuencias.

En las labores de extinción participaron, junto a los efectivos del Parque Tierras de Aliste de la Diputación de Zamora, un vehículo autobomba de la Junta de Castilla y León y un agente medioambiental.

Asimismo, hasta el lugar del incendio se desplazaron agentes de la Guardia Civil, que colaboraron en el dispositivo desplegado.